25η Μαρτίου 2026: Η αυθεντική συνταγή για μπακαλιάρο όπως τον έκαναν οι παλιοί, με το πιο τραγανό κουρκούτι

Η 25η Μαρτίου πλησιάζει και στο ελληνικό τραπέζι ο πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από τον τηγανητό μπακαλιάρο συνοδευόμενο από την σκορδαλιά. Για να πετύχετε όμως το αποτέλεσμα που θυμόμαστε από τις γιαγιάδες μας, χρειάζεται υπομονή και μερικά μικρά, «παλιά» μυστικά.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

1 κιλό παστό μπακαλιάρο

παστό μπακαλιάρο 450 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

αλεύρι για όλες τις χρήσεις 330 ml μπύρα κρύα (βοηθά στο να γίνει αέρινη η κρούστα)

μπύρα κρύα (βοηθά στο να γίνει αέρινη η κρούστα) 300 γρ. νερό

νερό 30 γρ. ούζο (το μυστικό για να μην απορροφά λάδι και να μένει τραγανός)

ούζο (το μυστικό για να μην απορροφά λάδι και να μένει τραγανός) 18 γρ. μαγιά νωπή ή 1 φακελάκι ξηρή

μαγιά νωπή ή 1 φακελάκι ξηρή 1 κ.σ. ζάχαρη (για το χρυσαφένιο χρώμα)

ζάχαρη (για το χρυσαφένιο χρώμα) Αλάτι

Πιπέρι

Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση βήμα-βήμα

Σε ένα μπολ ανακατεύετε το νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Προσθέτετε τη μπύρα, το ούζο και σταδιακά το αλεύρι μέχρι να έχετε έναν παχύρρευστο χυλό. Αφήστε το κουρκούτι να ξεκουραστεί για 30-60 λεπτά σε ζεστό μέρος για να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Πρώτα αλευρώνετε καλά τα στεγνά κομμάτια μπακαλιάρου και μετά τα βουτάτε στο κουρκούτι. Τηγανίζετε σε καυτό ηλιέλαιο μέχρι να πάρει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και από τις δύο πλευρές.

Μυστικά για σίγουρη επιτυχία