Βίκυ Πετεινάρη – Το βιογραφικό της παίκτριας του Exathlon

Η Βίκυ Πετεινάρη είναι ένα από τα νεότερα μέλη του φετινού «Exathlon», με τη δυναμική της παρουσία και την αποφασιστικότητά της να έχουν ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Η 21χρονη παίκτρια από την Καλαμάτα μπήκε στο ριάλιτι επιβίωσης με έναν ξεκάθαρο στόχο, να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και να διεκδικήσει τη νίκη.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές

Η Βίκυ Πετεινάρη, η οποία έχει τρεις αδελφές, είναι η μικρότερη σε ηλικία γυναίκα που συμμετέχει στο φετινό Exathlon. Η αυτοπεποίθηση και η επιμονή της την καθιστούν μια παίκτρια που δεν θα διστάσει να γίνει σκληρή με τους αντιπάλους της, προκειμένου να πετύχει τον στόχο της.

Η σχέση της με τον αθλητισμό και το μόντελινγκ

Εκτός από τον αθλητισμό, η Βίκυ έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ, στο οποίο δραστηριοποιείται μαζί με τη δίδυμη αδελφή της, Μαίρη. Η ίδια, μάλιστα, στέφθηκε νικήτρια στα καλλιστεία Σταρ Ελληνική Ομορφιά 2024, αποδεικνύοντας ότι εκτός από αθλητικές επιδόσεις, διαθέτει και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά.

Με σπουδές στην αισθητική, η Βίκυ Πετεινάρη αγαπά να περιποιείται τον εαυτό της, κάτι που αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες της στο Instagram. Ωστόσο, οι δύο μεγάλες της αγάπες είναι το βόλεϊ και ο στίβος, όπου έχει πετύχει πολλές διακρίσεις.

Το Exathlon

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες του Exathlon, η Βίκυ Πετεινάρη μπαίνει στο τηλεοπτικό event δηλώνοντας έτοιμη να βάλει τα δυνατά της και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό.

Είναι σίγουρη πως, μετά την αρχική προσαρμογή στον εξωτικό Άγιο Δομίνικο, θα γίνει μια δυνατή παίκτρια και θα συμβάλλει αποφασιστικά στις νίκες της ομάδας της.