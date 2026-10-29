Αποστόλης Τότσικας: Η εξομολόγηση για τα 11χρονα παιδιά του και το ενδεχόμενο να ασχοληθούν με την υποκριτική

Ο Αποστόλης Τότσικας μίλησε για την οικογένειά του και τη σχέση που έχει αναπτύξει με τα 11χρονα δίδυμα παιδιά του, Άγγελο και Ειρήνη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Πέμπτης (29/10).

Ο αγαπημένος ηθοποιός με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Γκλόρια», αναφέρθηκε τόσο στη δουλειά του όσο και στην πατρότητα, την οποία απολαμβάνει ιδιαίτερα. Όπως εξήγησε ο Αποστόλης Τότσικας, η δημιουργία οικογένειας ήταν κάτι που επιθυμούσε από μικρή ηλικία και σήμερα προτεραιότητά του είναι να βλέπει τα παιδιά του ευτυχισμένα με τις επιλογές τους.

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“Μου αρέσει πάρα πολύ η πατρότητα, τα παιδιά τώρα είναι 11, έχουν μεγαλώσει. Από μικρός μου άρεσε το θέμα οικογένεια και να που τελικά προέκυψε. Θέλω να είναι καλά τα παιδιά μου και ευχαριστημένα με αυτό που κάνουν. Στις εποχές που ζούμε, το να είσαι σε ένα επάγγελμα που δεν σου αρέσει, είναι πολύ δυστυχές. Δεν θα με πειράξει καθόλου αν τα παιδιά μου δεν γίνουν ηθοποιοί. Το θέμα είναι να κάνουν τις επιλογές τους και να είναι καλά με τις επιλογές τους”, εξομολογήθηκε ο Αποστόλης Τότσικας.

Παράλληλα, μιλώντας για τη θεατρική παράσταση «Γκλόρια», περιέγραψε το έργο ως μια μαύρη κωμωδία που σχολιάζει τη σύγχρονη κοινωνία, την επαγγελματική καθημερινότητα και την εποχή της εικόνας, μέσα από όσα συμβαίνουν σε ένα γραφείο περιοδικού. “Κάνουμε ένα έργο επικαιρότητας. Ουσιαστικά είναι μέσα σε ένα γραφείο περιοδικού και είναι ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας που ζούμε, αυτού του κανιβαλισμού και της εποχής αυτής του φαίνεσθαι. Έχει διαφορετικά είδη αυτό το έργο, είναι μαύρη κωμωδία”, είπε χαρακτηριστικά ο Αποστόλης Τότσικας.