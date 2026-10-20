Επεισόδιο στο δικαστήριο με Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, δεν ντρέπεσαι; Διαδίδεις κουτσομπολιά για μένα»
Κατά τη διάρκεια της δίκης για μήνυση που υπέβαλε ο ηθοποιός σε γυναίκα που τον κατήγγειλε για βιασμό
Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 20 Οκτωβρίου το δικαστήριο σχετικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει ο Πέτρος Φιλιππίδης εναντίον γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.
Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Σπύρου Μπιμπίλα, ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος δεν βρισκόταν στην αίθουσα κατά την έναρξη της διαδικασίας, εμφανίστηκε ξαφνικά και ξέσπασε εναντίον του, απευθύνοντάς του ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς.
«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι! Γελοίε!» φώναξε ο Πέτρος Φιλιππίδης προς τον ηθοποιό.
«Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σου έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα» πρόσθεσε.
Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα η έδρα να διακόψει προσωρινά τη διαδικασία, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία στη δικαστική αίθουσα.
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