Επεισόδιο στο δικαστήριο με Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, δεν ντρέπεσαι; Διαδίδεις κουτσομπολιά για μένα»

Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 20 Οκτωβρίου το δικαστήριο σχετικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει ο Πέτρος Φιλιππίδης εναντίον γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Σπύρου Μπιμπίλα, ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος δεν βρισκόταν στην αίθουσα κατά την έναρξη της διαδικασίας, εμφανίστηκε ξαφνικά και ξέσπασε εναντίον του, απευθύνοντάς του ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς.

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«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι! Γελοίε!» φώναξε ο Πέτρος Φιλιππίδης προς τον ηθοποιό.

«Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σου έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα» πρόσθεσε.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα η έδρα να διακόψει προσωρινά τη διαδικασία, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία στη δικαστική αίθουσα.