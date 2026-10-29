Πάτρικ Στιούαρτ: Πέθανε ο ηθοποιός των «Star Trek» και «X-Men»

Ο Πάτρικ Στιούαρτ, ο Βρετανός ηθοποιός με τη σημαντική πορεία στο σαιξπηρικό θέατρο, που απέκτησε διεθνή αναγνώριση μέσα από τη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Σταρ Τρεκ: Η επόμενη γενιά» και τις κινηματογραφικές ταινίες X-Men, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.



Ο Πάτρικ Στιούαρτ γεννήθηκε το 1940 στο Μίρφιλντ του Γιορκσάιρ και εγκατέλειψε το σχολείο στην εφηβεία του για να ασχοληθεί με το θέατρο, έπειτα από ένα σύντομο πέρασμά του από τη δημοσιογραφία. Αν και διέπρεψε στο σαιξπηρικό θέατρο, παίζοντας μεταξύ άλλων τον Πρόσπερο στην Τρικυμία, τον Κλαύδιο στον Άμλετ, τον Μάκμπεθ και τον «λευκό Οθέλλο» σε μια πρωτοποριακή παραγωγή, έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και μετά, σε ηλικία 47 ετών, όταν υποδύθηκε επί σειρά ετών τον πλοίαρχο Ζαν-Λουκ Πικάρντ στη σειρά Star Trek: The Next Generation, ρόλο που επανέλαβε και σε σειρά ταινιών Σταρ Τρεκ. Λίγα χρόνια αργότερα υποδύθηκε τον καθηγητή Τσαρλς Εξέβιερ στη σειρά ταινιών X-Men που βασίστηκαν στο ομώνυμο κόμικ της Marvel.

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Ήταν επίσης γνωστός ηθοποιός φωνής σε ταινίες κινουμένων σχεδίων και βιντεοπαιχνίδια.

Το 2010 η βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε ιππότη για τη συμβολή του στο θέατρο.

Ο Στιούαρτ έπασχε από Αλτσχάιμερ και από άνοια με σωμάτια Λιούι. Είχε παντρευτεί τρεις φορές και απέκτησε δύο παιδιά. Ο τρίτος γάμος του, το 2013, ήταν με την Αμερικανίδα μουσικό Σάνι Οζέλ, με την οποία παρέμεινε μαζί μέχρι το τέλος.