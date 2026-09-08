Υπόθεση Γρίβα: Σκληρή ανακοίνωση των δικηγόρων μετά την παραπομπή των αστυνομικών

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη μητέρα και την αδελφή της Κυριακής Γρίβα, μετά την απόφαση για παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας Γιάννης Απατσίδης και Έλενα Τζούλη κάνουν λόγο για συγκεκριμένες παραλείψεις ως προς την προστασία της 28χρονης, χαρακτηρίζουν ανεπαρκή και «σκανδαλώδη» την πειθαρχική αντιμετώπιση των εμπλεκόμενων αστυνομικών και ζητούν να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

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Παράλληλα, θέτουν ζήτημα για τις συνθήκες κράτησης του πρωτοδίκως καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη δράστη στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. Δηλώσεις της δικηγόρου της Κυριακής Γρίβα Έλενα Τζούλη. / (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση των δικηγόρων, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε την παραπομπή και των τεσσάρων κατηγορούμενων αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη για την επόπτρια και την αξιωματικό υπηρεσίας, ενώ ελήφθη κατά πλειοψηφία για τον σκοπό του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης. Παράλληλα, διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που τους έχουν επιβληθεί.

Όπως αναφέρουν οι συνήγοροι, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για κακουργηματική ευθύνη, εξετάζοντας τις παραλείψεις στην εκτίμηση του κινδύνου, τη μη οργάνωση αποτελεσματικής προστασίας, τη διαθεσιμότητα υπηρεσιακού οχήματος και τη διαχείριση της τηλεφωνικής κλήσης της Κυριακής.

«Η Κυριακή προσήλθε στην Αστυνομία επειδή φοβόταν. Ζήτησε να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της», υπογραμμίζουν, υπενθυμίζοντας ότι η 28χρονη δολοφονήθηκε έξω από το ίδιο το αστυνομικό τμήμα στο οποίο είχε απευθυνθεί για βοήθεια.

«Ανεπαρκής και σκανδαλώδης» η πειθαρχική αντιμετώπιση

Ιδιαίτερα επικριτικοί εμφανίζονται οι δικηγόροι απέναντι στις πειθαρχικές ποινές που, σύμφωνα με τη δήλωσή τους, επιβλήθηκαν στους αστυνομικούς.

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Όπως υποστηρίζουν, στους τρεις αστυνομικούς του τμήματος επιβλήθηκε εξάμηνη αργία με απόλυση, ενώ στον τηλεφωνητή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Οι συνήγοροι χαρακτηρίζουν την αντιμετώπιση αυτή «ανεπαρκή και σκανδαλώδη απέναντι στη βαρύτητα των παραλείψεων που έχουν καταγραφεί» και καταγγέλλουν επιλεκτική εφαρμογή των πειθαρχικών και διοικητικών μέτρων στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ.

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Ζητούν να εφαρμόζονται ενιαία κριτήρια, να εκδίδονται πλήρως αιτιολογημένες αποφάσεις και να υπάρξει σαφής ενημέρωση για τη σημερινή υπηρεσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων, καθώς και για την εξέλιξη του ελέγχου των πειθαρχικών αποφάσεων.

Στη δήλωση γίνεται ακόμη αναφορά σε εκκρεμή αίτηση ακύρωσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

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Καταγγελίες για καθυστέρηση σε άλλες έρευνες

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν επίσης ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στη διερεύνηση άλλων σοβαρών καταγγελιών που συνδέονται με όσα βίωνε η Κυριακή Γρίβα πριν από τη δολοφονία της.

Ειδικότερα, αναφέρονται σε καταγγελίες για συστηματική παρενόχληση και ψυχολογικό έλεγχο, καθώς και για ενδεχόμενη κακουργηματική παραβίαση των προσωπικών δεδομένων της. Επισημαίνουν ακόμη ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που διαθέτουν, δεν έχει σχηματιστεί δικογραφία για στοιχεία που διαβιβάστηκαν προς διερεύνηση σχετικά με καταγγελλόμενο βιασμό σε προγενέστερο χρόνο.

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Πρόκειται για ισχυρισμούς των συνηγόρων, οι οποίοι ζητούν πλήρη δικαστική διερεύνηση και διατήρηση κάθε διαθέσιμου ψηφιακού αποδεικτικού στοιχείου.

«Η καθυστέρηση αποδυναμώνει την απόδειξη και παρατείνει την αγωνία της μητέρας της και της αδελφής της», τονίζουν.

Ζητούν έλεγχο για την κράτηση στο Ψυχιατρείο Κορυδαλλού

Στη γραπτή δήλωση τίθεται επίσης ζήτημα για την παραμονή του πρωτοδίκως καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη δράστη στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι ο καταδικασμένος εξακολουθεί να κρατείται στη συγκεκριμένη δομή, παρά το γεγονός ότι το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών τον έκρινε με πλήρη καταλογισμό.

Χαρακτηρίζουν τη μεταχείρισή του «προνομιακή και ανεπαρκώς αιτιολογημένη» και ζητούν να ελεγχθεί ποια δικαστική, διοικητική ή ιατρική πράξη στηρίζει την παραμονή του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων και κατά πόσο αυτή συμβιβάζεται με την πρωτόδικη απόφαση.

Παράλληλα, ζητούν να εξεταστούν οι σχετικές ψυχιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και ενδεχόμενες πράξεις ή παραλείψεις αρμόδιων στελεχών των φυλακών.

Όπως επισημαίνουν, το δικαίωμα κάθε κρατουμένου στην περίθαλψη πρέπει να προστατεύεται, χωρίς όμως να δημιουργούνται ανεξέλεγκτες εξαιρέσεις από τους κανόνες κράτησης ή άνιση μεταχείριση μεταξύ των κρατουμένων.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 η δίκη στο Εφετείο

Η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας σε δεύτερο βαθμό έχει προσδιοριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου 2026, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Οι Γιάννης Απατσίδης και Έλενα Τζούλη δηλώνουν ότι θα βρίσκονται στο πλευρό της μητέρας και της αδελφής της Κυριακής, διεκδικώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση κάθε ευθύνης.

«Η Κυριακή ζήτησε προστασία», καταλήγουν στη δήλωσή τους.