Τέλος ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό – Η επίσημη ανακοίνωση

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Σέρβος είχε αναλάβει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί στον σύλλογο ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και ως τεχνικός σύμβουλος.

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Στην ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός δεν αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στο τέλος της συνεργασίας, υπογράμμισε όμως ότι ο Κοβάσεβιτς θα παραμείνει ξεχωριστό μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!

Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα!».

Η διαδρομή του στον Ολυμπιακό

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως διοικητικό στέλεχος.

Φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα από το 2007 έως το 2009 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους οπαδούς της ομάδας, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

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Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας επέστρεψε στον σύλλογο από διαφορετικές διοικητικές θέσεις, πριν αναλάβει το 2024 την ευθύνη του αθλητικού σχεδιασμού.

Μέχρι στιγμής, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τον διάδοχό του.