Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κανδήλι – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής.

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζεται πλέον βελτιωμένη, ωστόσο οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

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Η Πυροσβεστική είχε ενημερωθεί για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 16:30, ενώ, καθώς το μέτωπο βρισκόταν σε εξέλιξη, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τρία αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούσαν περιοδικά. Ένα από τα ελικόπτερα είχε αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο Δήμος Μάνδρας–Ειδυλλίας, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να ενισχύσει την επιχείρηση με μηχανήματα έργου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μάνδρας–Κανδηλίου

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάνδρας–Κανδηλίου.

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση εφαρμόζεται από το ύψος της κατασκήνωσης ΧΑΕΕ–ΧΟΝ, στη θέση Μελετάκι, στο ρεύμα προς το Πεδίο Βολής Κανδηλίου.

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Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Σε κατηγορία κινδύνου 4 η περιοχή

Η περιοχή βρισκόταν την Τρίτη σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Το γεγονός ότι η πυρκαγιά οριοθετήθηκε δεν σημαίνει ότι έχει κατασβεστεί πλήρως. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

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Δείτε βίντεο από την αρχική εικόνα της πυρκαγιάς στο Κανδήλι