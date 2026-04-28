Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Ο 89χρονος είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια – Είχε αφήσει δύο σφαίρες στο γραφείο της Εισαγγελέως

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συγκλονιστικά στοιχεία για το παρελθόν και τα κίνητρα του 89χρονου, ο οποίος προκάλεσε πανικό ανοίγοντας πυρ σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και στο Εφετείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης, ο οποίος είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια από το 2018, είχε προειδοποιήσει γραπτώς για τις προθέσεις του μόλις τρεις ημέρες πριν το χτύπημα, στις 25 Απριλίου.

Το μανιφέστο της οργής

Σε επιστολή του, ο 89χρονος Π.Κ. περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την αγανάκτησή του για τις εκκρεμότητες της σύνταξής του, κάνοντας λόγο για απαξιωτική συμπεριφορά των αρχών.

«Θα τους δαγκώσω σαν σκυλί, όπως εκείνοι με έχουν σαν αδέσποτο», έγραφε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράπονα κατά των ελληνικών δικαστηρίων και του ΙΚΑ.

Στις επιστολές του παραθέτει την εργασιακή του πορεία σε Γερμανία και ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως ενώ οι ξένες υπηρεσίες εξέδωσαν τη σύνταξή του άμεσα, οι ελληνικές αρχές τον «κοροϊδεύουν» επί δύο δεκαετίες για τα ένσημά του.

Το παρελθόν και η διάγνωση

Η επίθεση αυτή δεν ήταν η πρώτη ένδειξη επικινδυνότητας. Το 2018, ο δράστης είχε εισβάλει στο γραφείο Εισαγγελέως στη Λουκάρεως, όπου μετά από μια απογοητευτική συνομιλία για τη μήνυσή του, άφησε δύο σφαίρες στο γραφείο της ως απειλή.

Λίγο αργότερα, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, νοσηλεύτηκε και διαγνώστηκε επίσημα με ψυχιατρική πάθηση.

Το ανθρωποκυνηγητό και η σύλληψη

Μετά τις επιθέσεις στην Αθήνα, ο ηλικιωμένος ξεκίνησε μια προσπάθεια διαφυγής που κατέληξε στην Πάτρα. Μίσθωσε ταξί έναντι 200 ευρώ με προορισμό την αχαϊκή πρωτεύουσα. Μετά από έξι ώρες ερευνών, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε ξενοδοχείο κοντά στα ΚΤΕΛ Πάτρας.

Κατά τη σύλληψή του, βρέθηκε στην κατοχή του ένα γεμάτο περίστροφο 38 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε να διαφύγει ακτοπλοϊκώς προς την Ιταλία.

Ο 89χρονος οδηγήθηκε αρχικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και πλέον μεταφέρεται στην Αθήνα, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για το μπαράζ ένοπλων επιθέσεων.