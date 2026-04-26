Ρόδος: Μάχη για τη ζωή δίνει 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από σοβαρό τροχαίο με «γουρούνα»

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κρήτης ένας 21χρονος Βρετανός στρατιώτης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με τετράτροχο όχημα (ATV) στη Ρόδο, στις 15 Απριλίου 2026.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν την προγραμματισμένη επιστροφή του νεαρού στη Βρετανία, έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης και έχει λάβει εκτενή δημοσιότητα από διεθνή δίκτυα όπως το BBC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό του ατυχήματος

Ο νεαρός, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές με την 20χρονη σύντροφό του, έχασε τον έλεγχο της μισθωμένης «γουρούνας» και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στύλο, σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Η σύντροφός του, η οποία βρισκόταν στο δωμάτιο, άκουσε τον ήχο της σύγκρουσης και, θορυβημένη από την έλλειψη ανταπόκρισης στο κινητό του, βγήκε στον δρόμο όπου τον εντόπισε αναίσθητο.

Νοσηλεία και ιατρικές εξελίξεις

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, που περιλαμβάνουν εγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Κρήτη. Ο στρατιώτης εισήχθη άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες (20 Απριλίου 2026), οι θεράποντες ιατροί προγραμματίζουν τη σταδιακή αφύπνισή του, με την οικογένεια να εκφράζει την αγωνία της για το «άγνωστο μέλλον» και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του.

Οι οικείοι του έχουν ξεκινήσει προσπάθειες συγκέντρωσης πόρων για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς του στη Μεγάλη Βρετανία, μόλις το επιτρέψει η κατάστασή του.