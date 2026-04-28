ΕΛΛΑΔΑ

Ο ανήλικος διέφυγε της προσοχής των γονιών του

Κρήτη: 5χρονος τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου – Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ / EUROKINISSI
Αναστασία Ξυδιά
UPD: 18:56

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κρήτη, όπου ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν σε πισίνα.

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (28/04) σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χερσόνησο. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με όσα γράφει το Creta24.gr, ο ανήλικος είναι ένα παιδί οικογένειας τουριστών που βρίσκεται για διακοπές στην Κρήτη.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί ξέφυγε της προσοχής των γονιών του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το 5χρονο έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

