Πάτρα: Διαιτητής και αστυνομικός – Η Ελένη Αντωνίου στην ομάδα σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο

Μία γυναίκα αστυνομικός και διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου συμμετείχε στη σύλληψη του 89χρονου άνδρα στην Πάτρα, ο οποίος, μετά την αιματηρή επίθεση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα παίρνοντας ταξί.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στην Πάτρα, έχοντας πάνω του ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να πραγματοποιήσει άλλη επίθεση στο Στρασβούργο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές κατάφεραν να βάλουν τέλος στα σχέδια του 89χρονου, με τη συμμετοχή της διεθνούς διαιτητή ποδοσφαίρου Ελένης Αντωνίου, μέλους της ΕΠΣ Αχαΐας και αστυνομικού, στην επιχείρηση σύλληψης του στην Πάτρα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις δύο επιθέσεις σε δημόσια κτίρια προκλήθηκαν πέντε τραυματισμοί, ενώ ο δράστης άφησε πίσω του μία έντονα δηκτική επιστολή, στην οποία προαναγγέλλει την επίθεση και εξηγεί με σκληρή γλώσσα τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.

Ποια είναι η Ελένη Αντωνίου

Σύμφωνα με όσα γράφει το pelop.gr, η Ελένη Αντωνίου αύριο, Τετάρτη (29/04), έχει οριστεί να διευθύνει τον δεύτερο ημιτελικού του Κυπέλλου της ΕΠΣ Αχαΐας, μεταξύ στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα.

Μάλιστα η Ελένη Αντωνίου χαίρει της εμπιστοσύνης της UEFA, έχοντας επιλεγεί πολλές φορές για να διευθύνει αγώνες του Champions League.