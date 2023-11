Η Τζούντι Ντεντς μιλώντας στο ”The Zoe Ball Breakfast Show” του BBC Radio 2, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Η ηθοποιός μεταξύ άλλων διηγήθηκε ένα αστείο περιστατικό που της συνέβη, όταν σε μία κλήση Facetime εμφανίστηκε κατά λάθος γυμνή.

Χαρακτηριστικά η Τζούντι Ντεντς ανέφερε: ”Δεν μπορώ να δω καθόλου, οπότε το τηλέφωνό μου είναι ανάθεμα για μένα, δεν ξέρω τι κάνουν όλα αυτά τα κουμπιά”.

”Η Φίντι μου τηλεφώνησε ένα πρωί… και μου είπε: «Είναι τα γενέθλια του Κρις Λόγκαν και κάνει μια βόλτα με τον Μπεν Γουίσοου στο Regent’s Park…σε παρακαλώ ευχήσου του ‘Χρόνια Πολλά’»”, συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Και συνέχισε: ”Πήρα λοιπόν το τηλέφωνό μου… και είπα ‘Κρις…ευτυχισμένα, ευτυχισμένα’… και είδα αυτούς τους δύο ανθρώπους να με κοιτούν «σοκαρισμένοι», είπε η σταρ. «Λοιπόν… ήταν σε FaceTime. Δεν τo ξέρω το FaceTime… Kαημένε Κρις…Χρόνια Πολλά!»”.

Να αναφερθεί ότι παρά το πρόβλημα υγείας η ηθοποιός συνεχίζει να εργάζεται κανονικά. Το περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο ”Shakespeare: The Man Who Pays The Rent”, το οποίο συνέγραψε με τον επίσης ηθοποιό Βrendan O’Hea.

