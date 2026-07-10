Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, απειλούνται εγκαταστάσεις (βίντεο)

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά στα Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, απειλούνται εγκαταστάσεις (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:56

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης σήμερα 10 Ιουλίου 2026 περίπου στις 15:00 προκαλώντας συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 25 πυροσβέστες με 10 οχηματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά στα στα Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης εξελίσσεται σε αγροτοδασικη έκταση κοντά στον οικισμό.

Στις 15:25 εκδοθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Φωτογραφία
Screenshot

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ