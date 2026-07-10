Φωτιά στα Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, απειλούνται εγκαταστάσεις (βίντεο)

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης σήμερα 10 Ιουλίου 2026 περίπου στις 15:00 προκαλώντας συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 25 πυροσβέστες με 10 οχηματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

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Η φωτιά στα στα Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης εξελίσσεται σε αγροτοδασικη έκταση κοντά στον οικισμό.

Στις 15:25 εκδοθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Screenshot

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.