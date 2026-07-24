Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε απότομα συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας – “Λυπάμαι, πονάω”

Ο Τζον Μπον Τζόβι ανησύχησε τους θαυμαστές του, καθώς διέκοψε πρόωρα την συναυλία του, λόγω προβλήματος υγείας. Όλα συνέβησαν στο κατάμεστο Madison Square Garden την Πέμπτη (23/7), κατά την διάρκεια της 8ης από τις εννέα συναυλίες της περιοδείας του με τίτλο «Forever Tour».

Συγκεκριμένα, αφότου ο Τζον Μπον Τζόβι ερμήνευσε μία από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες του, το τραγούδι “Livin’ on a Prayer”, ενημέρωσε όλους όσους είχαν δώσει το παρών ότι θα διακόψει νωρίτερα την συναυλία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λυπάμαι, πονάω και δεν βλέπετε την καλύτερη εκδοχή μου απόψε. Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας. Θα βρω μια λύση. Κρατήστε τα και θα δούμε πώς θα οργανώσουμε ξανά τη συναυλία. Θα πρέπει να το αφήσω για απόψε», είπε ο Τζον Μπον Τζόβι στους θαυμαστές του, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το Page Six.