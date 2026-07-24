Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε απότομα συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας – “Λυπάμαι, πονάω”
"Θα πρέπει να το αφήσω για απόψε..."
Ο Τζον Μπον Τζόβι ανησύχησε τους θαυμαστές του, καθώς διέκοψε πρόωρα την συναυλία του, λόγω προβλήματος υγείας. Όλα συνέβησαν στο κατάμεστο Madison Square Garden την Πέμπτη (23/7), κατά την διάρκεια της 8ης από τις εννέα συναυλίες της περιοδείας του με τίτλο «Forever Tour».
Συγκεκριμένα, αφότου ο Τζον Μπον Τζόβι ερμήνευσε μία από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες του, το τραγούδι “Livin’ on a Prayer”, ενημέρωσε όλους όσους είχαν δώσει το παρών ότι θα διακόψει νωρίτερα την συναυλία του.
@claudianunes403 BONJOVI TOUR FOREVER Madison Square Garden show foi interrompido por uma crise de sinusite guardem seus ingressos o show sera remarcado #jonbonjovi #bonjovi ♬ som original – Claudia N V Ramos
«Λυπάμαι, πονάω και δεν βλέπετε την καλύτερη εκδοχή μου απόψε. Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας. Θα βρω μια λύση. Κρατήστε τα και θα δούμε πώς θα οργανώσουμε ξανά τη συναυλία. Θα πρέπει να το αφήσω για απόψε», είπε ο Τζον Μπον Τζόβι στους θαυμαστές του, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το Page Six.
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