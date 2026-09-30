Ηλίας Βρεττός: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Το βίντεο με τη σύζυγό του και η ανακοίνωση

Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη διανύουν μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής τους, καθώς σε λίγους μήνες πρόκειται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο τραγουδιστής μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει χιλιάδες like και σχόλια.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Ηλίας Βρεττός εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του σε μια παραλία, ανακοινώνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους πως σύντομα θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

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“ΗΒ στο τετράγωνο!!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…”, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ηλίας Βρεττός.

Η σχέση του Ηλία Βρεττού και της Αναστασίας Δεληγιάννη επισφραγίστηκε με τον γάμο τους την 1η Σεπτεμβρίου 2022, ύστερα από περίπου τρεισήμισι χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κύμη, τον τόπο καταγωγής του τραγουδιστή, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και αγαπημένους φίλους.