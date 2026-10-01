Τέμπη: Μέσα στο μήνα η κλήρωση των ανώτατων δικαστικών του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Τριαντόπουλο

Η κλήρωση των ανώτατων δικαστικών που θα συγκροτήσουν το Ειδικό Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο.

Τη διαδικασία δρομολογεί ήδη ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος απέστειλε επιστολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας να διαβιβαστούν στο Κοινοβούλιο τα ονόματα των υποψηφίων ανώτατων δικαστικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ενημέρωσε την Πέμπτη (01.10.2026) τόσο τη Διάσκεψη των Προέδρων όσο και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, μετά τη διαβίβαση του σχετικού βουλεύματος στη Βουλή ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατάλογο των υποψηφίων από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η κλήρωση στην συνεδρίαση της Ολομέλειας

Η κλήρωση αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, να πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου, σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας και υπό τον πρόεδρο της Βουλής.

Από τη διαδικασία θα προκύψουν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς και ο δικαστικός λειτουργός που θα ασκήσει καθήκοντα εισαγγελέα και ο αναπληρωτής του.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την έκδοση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, σε σχέση με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Πέντε κατηγορούμενοι

Μαζί με τον πρώην υφυπουργό παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος ακόμη τέσσερα πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης την περίοδο του δυστυχήματος.

Πρόκειται για τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον Ευάγγελο Φαλάρα, ο οποίος είχε την ευθύνη συντονισμού των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή, και τον Αγάπιο Χαρακόπουλο, τότε διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, με το Δικαστικό Συμβούλιο να αποδίδει στους κατηγορουμένους πράξεις και παραλείψεις που, σύμφωνα με το βούλευμα, συνδέονται με την αλλοίωση του χώρου.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος έχει αρνηθεί την κατηγορία και έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε εντολή για την αλλοίωση του χώρου, δηλώνοντας μετά την παραπομπή του ότι η αθωότητά του θα αποδειχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.