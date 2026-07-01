Μιχάλης Μόσιος – Το βιογραφικό του ηθοποιού, του θρυλικού “Ταμτάκου” που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών

Ο Μιχάλης Μόσιος, ο ηθοποιός που άφησε ιστορία ως Ταμτάκος, έφυγε από την ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τον κόσμο που τον αγάπησε. Κατάφερε να αφήσει την δική του ιστορία στον καλλιτεχνικό χώρο και συνεργάστηκε με πληθώρα Ελλήνων ηθοποιών και σκηνοθετών.

Η ηλικία και η καταγωγή του

Είχε γεννηθεί στις 10 Μαρτίου του 1947 και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, την 30η Ιουνίου του 2026. Όσον αφορά την καταγωγή του, ο Μιχάλης Μόσιος κατάγονταν από την Στενήμαχο Ημαθίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγα λόγια για την επαγγελματική του πορεία

Αναμφίβολα ο Μιχάλης Μόσιος έγινε γνωστός και άφησε ιστορία ως «Ταμτάκος», ένας ρόλος που τον καθιέρωσε στον κινηματογράφο. Ωστόσο έχει υποδυθεί κι άλλους ρόλους, όμως ως «Ταμτάκος» αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο ελληνικό θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μερικές από τις θεατρικές παραστάσεις που έχει συμμετάσχει στην Θεσσαλονίκη είναι οι: “Πλούτος”, “Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας”, “Ερωτόκριτος”, “Οι Πίθηκοι”, “Μακβεθ”, “Οι ρίζες” κι άλλες.

Αντίστοιχα μερικές από τις θεατρικές παραστάσεις στις οποίες έλαβε μέρος ο Μιχάλης Μόσιος στην Αθήνα είναι οι: “Αν Ήμουν Πλούσιος”, “Τα Πατατάκια”, “Θέλω Έρωτα Όχι Πόλεμο”, “Ο Σεΐχης Της Καβάλας”, “ Παπαδόπουλος και Σία”, “Η Χαρτοπαίχτρα” κι άλλες.

Η προσωπική ζωή

Στο πρόσωπο της συζύγου του, είχε βρει την γυναίκα της ζωής του, με την οποία ο Μιχάλης Μόσιος μετρούσε πολλές δεκαετίες. Είχαν 18 χρόνια διαφοράς, ενώ η γνωριμία τους έγινε σε ένα τραπέζι. Μάλιστα ο ηθοποιός είχε μιλήσει για την γνωριμία και τον γάμο τους σε παλαιότερη συνέντευξή του λέγοντας χαρακτηριστικά: “Γνωριστήκαμε σε ένα τραπέζι μου φαίνεται, πέρασαν και πολλά χρόνια, σχεδόν 30. Είδα ένα πολύ ωραίο ξανθό κορίτσι-και τώρα είναι πολύ ωραία γυναίκα-και μου άρεσε, συζητούσαμε κι έτσι τα φτιάξαμε. Παντρευτήκαμε και έχουμε δύο παιδιά, μια κόρη 27 χρονών και τον γιο μου 25”.

“Πετυχημένος είναι ένας γάμος, όταν κάνουν υποχωρήσεις και οι δυο. Μέσα σε τόσα χρόνια θα υπάρχουν τσακωμοί, το θέμα είναι να μην είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που να φτάσεις σε σημείο να χωρίσεις. Πολλές φορές. Και τώρα μπορεί να τσακωθούμε. Της κάνω πλάκες, αλλά τώρα το έχει καταλάβει και μου λέει “α να χαθείς, παλιόγερε”, είχε συμπληρώσει στην συνέχεια ο Μιχάλης Μόσιος.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο γιος του, μέσα από μία σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών του πατέρα του, τις οποίες συνόδευσε με μία πολύ συγκινητική λεζάντα.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα ο γιος του Μιχάλη Μόσιου έγραψε: “ Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο…όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε…

Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.

Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστηκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.

Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι οτι έφυγες πλήρης, γεμάτος.

Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ’αφήσω τα κλειδιά μου απ’έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου.”