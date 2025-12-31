Τζένη Μπαλατσινού: Μοιράστηκε τις πιο όμορφες στιγμές του 2025 – Το φιλί με τον Βασίλη Κικίλια (pics)

Λίγο πριν υποδεχτεί το νέο έτος, η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε έναν ιδιαίτερο και άκρως συναισθηματικό τρόπο για να αποχαιρετήσει τη χρονιά που πέρασε. Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άλμπουμ αναμνήσεων, αφήνοντας τις εικόνες να διηγηθούν όλα όσα χαρακτήρισαν την καθημερινότητά της τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Χωρίς περιττά λόγια, η παρουσιάστρια και μοντέλο εστίασε στην ουσία, που για την ίδια δεν είναι άλλη από την οικογενειακή ευτυχία και τις στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στον χρόνο.

Στο επίκεντρο της ανασκόπησής της βρέθηκαν τα πρόσωπα που αποτελούν τον κόσμο της. Ξεχωριστή αναφορά αποτέλεσε ο γάμος της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου, με τον Jake Medwell στο Τέξας, μια ημέρα που ξεχείλιζε από λάμψη και συγκίνηση.

Παράλληλα, η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε τρυφερά στιγμιότυπα με την κόρη της Αλεξάνδρα, αλλά και με τους γιους της, Μάξιμο και Παναγιώτη-Αντώνιο.

Η ανάρτηση έκλεισε με τον πιο ρομαντικό τρόπο, καθώς ανάμεσα στις φωτογραφίες πρωταγωνίστησε ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια. Το ζευγάρι φαίνεται να ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί στα χείλη, μια κίνηση που συμβολίζει την αγάπη και τη στήριξη που τους ενώνει όλα αυτά τα χρόνια.

«Με αγάπη κρατιούνται οι κρίκοι του κύκλου της ζωής μας. Να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Χρόνια πολλά!», έγραψε στην ανάρτησή της η Τζένη Μπαλατσινού.

