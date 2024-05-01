TV Queen – Τα βιογραφικά των 16 διαγωνιζόμενων

Με στόχο να αναδείξει την επόμενη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης, το TV Queen ξεκίνησε δυναμικά στο OPEN. Η νέα παραγωγή, που έχει αναλάβει ο Νίκος Κοκλώνης, άνοιξε τις πύλες της ”ακαδημίας” της με 16 φιλόδοξες κοπέλες να διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο.

Γνωρίστε καλύτερα τις διαγωνιζόμενες

Αναστασία A., 30 ετών, Δασκάλα

Η Αναστασία γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Έως τα 18 της χρόνια ήταν αθλήτρια στίβου, ενώ έχει συμμετάσχει και στην Εθνική Ομάδα της Κύπρου. Είναι δασκάλα, αλλά το όνειρό της από μικρή ήταν να γίνει παρουσιάστρια. Θεωρεί ότι είναι το μοναδικό επάγγελμα που μπορείς να εξαργυρώσεις τη φήμη σου. Ιδανικά θα ήθελε να παρουσιάσει ένα talk show ή μία εκπομπή για σχέσεις! Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο Θάνος Ασκητής και η Ειρήνη Χειρδάρη. Προσπαθεί με προσήλωση να πετύχει τον στόχο της να καταξιωθεί στην τηλεόραση. Μέχρι πρόσφατα παρουσίαζε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων σε τοπικό κανάλι στην Κύπρο. Αγαπημένοι της παρουσιαστές είναι ο Αντώνης Σρόιτερ και η Μπέττυ Μαγγίρα.

Λίνα 28 ετών, Δημοσιογράφος

Η Λίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο Ε.Κ.Π.Α. και μετά την πρακτική της, έκανε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία κράτησε 2 χρόνια. Όμως τα πράγματα στον χώρο της δημοσιογραφίας δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε. Τώρα εργάζεται ως δασκάλα χορού, το μεγάλο της πάθος όμως ήταν πάντα η τηλεόραση και τα φώτα της δημοσιότητας. Η συμμετοχή της στο «TV Queen» είναι η μεγάλη της ευκαιρία να πετύχει αυτό που επιθυμεί η καρδιά της. Ιδανικά θα ήθελε να παρουσιάζει μεγάλα shows, όπως η Ρούλα Κορομηλά, την οποία θαυμάζει. Μαζί με τη Ρούλα, τη λίστα των αγαπημένων της παρουσιαστριών συμπληρώνουν η Ελένη Μενεγάκη και η Ναταλία Γερμανού.

Μαριαλένα, 28 ετών, Μοντέλο

Η Μαριαλένα μένει στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών κι εργάζεται ως μοντέλο. Θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την παρουσίαση, κυρίως ενημερωτικών εκπομπών. Πιστεύει παρόλα αυτά ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα είδη εκπομπών. Δε θα της άρεσε να είναι μέλος ενός πάνελ αλλά αν χρειαστεί να το κάνει, θα το δει ως ρόλο. Στη σχολή του «TV Queen» θα της λείψει πολύ η αδελφή της, την οποία φροντίζει η ίδια εδώ και 5 χρόνια, από τότε που έχασαν τη μητέρα τους. Πιστεύει ότι αν καταφέρει να αναδειχθεί νικήτρια του talent show θα μπορεί να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον και σε εκείνη.

Ρεγγίνα, 38 ετών, Σύμβουλος σε εταιρία ιατρικού τουρισμού

Η Ρεγγίνα γεννήθηκε στη Μολδαβία. Σπούδασε Τουριστικές Επιχειρήσεις στην Τουρκία και τη Μολδαβία. Εργάζεται ως σύμβουλος σε εταιρεία ιατρικού τουρισμού. Η μητέρα της είχε τουριστικό γραφείο και λόγω αυτού έζησε στη Ρουμανία, την Τουρκία κι απ’ τα 18 της, στην Ελλάδα. Πάντα της άρεσε ο κόσμος της τηλεόρασης και ήθελε να γίνει διάσημη. Πιστεύει ότι η Σχολή του «TV Queen», θα της δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί και να γίνει παρουσιάστρια. Μία gossip εκπομπή ή μία εκπομπή που να ασχολείται με τη μόδα είναι ο στόχος της. Αγαπημένοι της παρουσιαστές είναι ο Νίκος Κοκλώνης, η Ελένη Μενεγάκη, η Ρούλα Κορομηλά και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ίρις, 23 ετών, Διαιτητής Ποδοσφαίρου

Η Ίρις μένει στην Αθήνα κι εργάζεται ως διαιτητής ποδοσφαίρου, στην Α’ Εθνική Γυναικών. Έπαιζε ποδόσφαιρο από μικρή κι έχει αγωνιστεί μέχρι και στην Γ’ Εθνική. Επίσης, έχει κάνει σπουδές Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Αυτό το διάστημα κάνει το μεταπτυχιακό της στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις. Θέλει να ασχοληθεί με την παρουσίαση κι είναι διατεθειμένη να δουλέψει πολύ σκληρά για καταφέρει να «παίξει» στην Α’ Εθνική της ελληνικής τηλεόρασης.

Τριανταφυλλιά, 29 ετών, Παρουσιάστρια

Η Τριανταφυλλιά μένει στην Αθήνα κι εργάζεται ως παρουσιάστρια. Έχει παρουσιάσει εκπομπή γνωριμιών στο διαδίκτυο, δελτία ειδήσεων και εκπομπές τηλεπωλήσεων σε διάφορους μικρούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Πιστεύει ότι τώρα ήρθε η ώρα να κάνει το επόμενο βήμα και να αποκτήσει τη δική της ψυχαγωγική εκπομπή. Ο Νίκος Κοκλώνης και η Κατερίνα Καινούργιου είναι οι αγαπημένοι της παρουσιαστές.

Καλομοίρα, 21 ετών, Φοιτήτρια Ψυχολογίας

H Καλομοίρα, μεγάλωσε στην Πάτρα και τους τελευταίους 4 μήνες ζει στην Αθήνα. Σπούδαζε Γεωπονία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ φέτος ξεκίνησε να σπουδάζει Ψυχολογία. Η ανάγκη της αυτή προέκυψε εξαιτίας της δουλειάς της μητέρας της, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός. Όνειρό της είναι να γίνει παρουσιάστρια και η μαμά της πάντοτε την παρακινούσε να ασχοληθεί με αυτό, γιατί πιστεύει σε εκείνη. Ιδανικά θα ήθελε να έχει το δικό της πρωινό μαγκαζίνο.

Τζένη, 36 ετών, Καλλιτέχνης

Η Τζένη μένει στην Αθήνα και κατάγεται από τη Σιγκαπούρη. Εργάζεται ως μοντέλο και χορεύτρια, ενώ για αρκετά χρόνια συμμετείχε και σε πρωινές εκπομπές, ως μοντέλο. Ο Ροδίτης μπαμπάς της ήταν ναυτικός. Σε ένα ταξίδι του στη Σιγκαπούρη γνώρισε τη μητέρα της κι ήρθαν μαζί στην Ελλάδα. Η Τζένη μεγάλωσε στη Ρόδο, μαζί με τον αδερφό της. Θα της άρεσε πολύ να νικήσει και να παρουσιάσει στο μέλλον ένα talk show.

Αγάπη, 27 ετών, Interior Designer

H Αγάπη μένει στην Αθήνα και εργάζεται ως Interior Designer. Έχει εργαστεί κι ως αεροσυνοδός στη Σ. Αραβία, κάτι που την βοήθησε να ταξιδέψει πολύ. Είναι 100% σίγουρη ότι της ταιριάζει η παρουσίαση κι ο χώρος της τηλεόρασης. Πιστεύει ότι θα μπορούσε να στηρίξει οποιαδήποτε εκπομπή, ιδανικά όμως θα ήθελε να παρουσιάσει ένα πρωινό. Οι παρουσιαστές που θαυμάζει είναι η Μαρία Μπακοδήμου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η Κατερίνα Καραβάτου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και η Αννίτα Πάνια. Στο «TV Queen» έρχεται για να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό της και γι’ αυτό είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Κατερίνα, 27 ετών, Φοιτήτρια Διατροφολογίας

Η Κατερίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Στα 20 της ήρθε στην Αθήνα για να κυνηγήσει ένα καλύτερο μέλλον. Σπούδασε Δημοσιογραφία και έκανε την πρακτική της σε εφημερίδα. Τον τελευταίο χρόνο ξεκίνησε να σπουδάζει Διατροφολογία και Ψυχολογία. Σε συνδυασμό με τα μαθήματα ορθοφωνίας και φωνητικής που κάνει πιστεύει ότι ιδανικά θα της ταίριαζε μία εκπομπή για κοινωνικά θέματα, αλλά και συνεντεύξεις για την υγεία και την ψυχολογία. Αγαπημένες της παρουσιάστριες είναι η Ελένη Μενεγάκη και η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Vasilia, 34 ετών, Fashion Designer

Η Vasilia είναι μεγαλωμένη μεταξύ Λος Άντζελες και Αθήνας. Ο μπαμπάς της ήταν μηχανικός αεροσκαφών στη ΝASA. Μάλιστα κι η ίδια έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις. Σπούδασε στις Η.Π.Α με υποτροφία μοριακή βιολογία και έμεινε εκεί 14 χρόνια. Παράλληλα δούλευε στο κανάλι του πανεπιστημίου της παρουσιάζοντας το δελτίο καιρού, ενώ έχει καλύψει και Red Carpet. Γύρισε στην Ελλάδα την περίοδο του κορονοϊού όταν αρρώστησε ο μπαμπάς της. Τότε πήρε την απόφαση να σπουδάσει Σχέδιο Μόδας. Έμπνευση των ρούχων της αποτελεί το διάστημα. Η τηλεόραση κι η παρουσίαση είναι κάτι που πιστεύει ότι της ταιριάζουν και μπορούν να συνδυαστούν με το Fashion Design!

Ιωάννα, 42 ετών, Επιχειρηματίας

H Ιωάννα γεννήθηκε στη Λάρισα και μεγάλωσε στην Ελασσόνα. Στα 18 της πήγε στις Σέρρες για να σπουδάσει στη Γυμναστική Ακαδημία. Το 2013 άνοιξε τη δική της επιχείρηση σπα στη Λάρισα. Είναι αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας και μητέρα ενός κοριτσιού. Ιδανικά θα ήθελε να παρουσιάσει μία ψυχαγωγική εκπομπή. Οι αγαπημένοι της παρουσιαστές είναι ο Νίκος Κοκλώνης, η Ρούλα Κορομηλά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Όλγα, 36 ετών, Παρουσιάστρια

Η Όλγα μένει στις Σέρρες και εργάζεται ως παρουσιάστρια σε τοπικό κανάλι. Σπούδασε Δημοσιογραφία και ξεκίνησε να δουλεύει από τα 19 της. Τα τελευταία 12 χρόνια κάνει απογευματινή ψυχαγωγική εκπομπή. Πολλά δημοσιεύματα την χαρακτηρίζουν ως τη «Μενεγάκη των Σερρών». Στη σχολή του «TV Queen» ήρθε για να γίνει παρουσιάστρια με «πανελλαδική εμβέλεια»

Λία, 25 ετών, Εισοδηματίας

Η Λία μεγάλωσε στην Κρήτη, ενώ από τα 18 της μένει στην Αθήνα. Έχει κάνει σπουδές στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ενώ παράλληλα έχει ασχοληθεί με personal training και με μόντελινγκ. Θέλει να γίνει παρουσιάστρια κι αυτό είναι πιο σημαντικό από το τι εκπομπή θα παρουσίαζε. Της αρέσουν όλα τα είδη εκπομπών.



Αναστασία T., 28 ετών, Τραγουδίστρια

Η Αναστασία μένει στην Αθήνα κι εργάζεται ως τραγουδίστρια. Έχει τραγουδήσει σε πολλά νυχτερινά κέντρα, με γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο Λευτέρης Πανταζής, ο Πάνος Κιάμος, ο Θάνος Πετρέλης και ο Πάνος Καλίδης. Πιστεύει όμως ότι ο χώρος που της ταιριάζει περισσότερο είναι αυτός της τηλεόρασης. Γι’ αυτό κι έκανε προσπάθειες στο παρελθόν να βρεθεί μπροστά από τις κάμερες. Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Αυστραλία και στην Αμερική και θεωρεί ότι ιδανικά θα της ταίριαζε μία ταξιδιωτική εκπομπή. Αγαπημένες της παρουσιάστριες είναι η Ιωάννα Μαλέσκου και η Ελένη Μενεγάκη.

Χριστίνα, 20 ετών, Σπουδάστρια Αισθητικής

Η Χριστίνα κατάγεται από την Αλβανία κι έχει μεγαλώσει στην Τήνο. Πλέον, ζει στην Αθήνα και σπουδάζει Αισθητική. Οι αγαπημένοι της παρουσιαστές είναι ο Γιώργος Λιάγκας και η Κατερίνα Καινούργιου. Θα έβλεπε τον εαυτό της σε πρωινή εκπομπή, γιατί της αρέσει να σχολιάζει τόσο την επικαιρότητα, όσο και τις ζωές των διάσημων.

