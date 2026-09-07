Σταματίνα Τσιμτσιλή: Βούρκωσε με τον Tony Robbins στη Γερμανία – “Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία, γεμάτη συναίσθημα και σκέψεις”

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή λίγο πριν επιστρέψει στις καθημερινές της επαγγελματικές υποχρεώσεις και στο «Happy Day», βρέθηκε στην Κολωνία για να παρακολουθήσει το σεμινάριο του Tony Robbins. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από το ταξίδι της, κάνοντας λόγο για δύο ημέρες με πολύ έντονα συναισθήματα.

Μάλιστα, ξεχωριστή στιγμή για την Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν η προσωπική συνάντηση με τον γνωστό συγγραφέα, Tony Robbins. Σε βίντεο που δημοσίευσε οι δυο τους είχαν μια σύντομη συνομιλία, με την παρουσιάστρια να μην κρύβει τη συγκίνησή της. “Αυτές οι δύο ημέρες στην όμορφη Κολωνία, με αφορμή το σεμινάριο και την πρεμιέρα του Tony Robbins ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία, γεμάτη συναίσθημα και σκέψεις”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η αυτοβελτίωση είναι μια πολύ προσωπική διαδρομή, που έχει αφετηρία αλλά όχι τέρμα. Δεν είναι ίδια για όλους και ίσως αυτό είναι που την κάνει τόσο ξεχωριστή. Για μένα είναι η επιθυμία να γνωρίζω λίγο καλύτερα τον εαυτό μου, να ξεπερνώ φόβους και πεποιθήσεις και να γίνομαι μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Νιώθω ευγνώμων για αυτές τις στιγμές αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους τις μοιραστήκαμε από κάθε γωνιά του πλανήτη”, έγραψε στην ανάρτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.