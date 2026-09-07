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LIFESTYLE

Apon: Ακυρώνει συναυλίες λόγω προβλήματος υγείας – “Το έχω παλέψει πολύ, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου”

"Τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι..."

Apon: Ακυρώνει συναυλίες λόγω προβλήματος υγείας – “Το έχω παλέψει πολύ, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου”
NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Ο Apon ενημέρωσε τους θαυμαστές του πως δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά οι επόμενες εμφανίσεις του στην Κρήτη, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Έτσι, ο τραγουδιστής ακύρωσε τις συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες σε Ηράκλειο και Χανιά τις επόμενες ημέρες.

Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις εντάσσονταν στο «Ηχογένεια tour», με το οποίο ο Apon πραγματοποιεί φέτος σειρά συναυλιών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Η ανακοίνωση έγινε το απόγευμα της Κυριακής (6/9) από τον ίδιο και συγκεκριμένα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

Φωτογραφία

Χαρακτηριστικά ο Apon έγραψε: “Παιδιά καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς οι συναυλίες μας στην Κρήτη (Ηράκλειο – Χανιά) ακυρώνονται. Τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι από πυρετό και έντονο συναχί. Το έχω παλέψει πολύ, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Σε κάθε συναυλία έχω μάθει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ γιατί ανυπομονούσα να σας δω, αλλά ειλικρινά τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση”.

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