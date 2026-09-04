Σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην κηδεία της Έλλης Λαμπέτη – Μαζί της Αιμιλία Υψηλάντη και Μάνος Κατράκης

Μια σπάνια φωτογραφία από το αρχείο της Αλίκης Βουγιουκλάκη ήρθε στο φως, αποτυπώνοντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή από την κηδεία της Έλλης Λαμπέτη.

Στη φωτογραφία διακρίνεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ δίπλα της βρίσκεται η ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη και λίγο πιο πίσω ξεχωρίζει ο σπουδαίος Μάνος Κατράκης.

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Τη φωτογραφία δημοσίευσε ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο οποίος αποκάλυψε πως δεν την είχε ξαναδεί και τη βρήκε στο προσωπικό αρχείο της μητέρας του.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η μητέρα μου υπήρξε μεγάλη θαυμάστρια της Έλλης Λαμπέτη η οποία έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 57 χρονών το 1983, ο θάνατος της την συγκλόνισε.

Βρήκα αυτή την φωτογραφία που δεν την είχα ξαναδεί στο αρχείο της μητέρας μου, είναι τη μέρα της κηδείας της Έλλης Λαμπέτη στις 6 Σεπτεμβρίου του 1983 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών».

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο καταγράφει μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Πρόσωπα που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ελληνικό πολιτισμό βρίσκονται συγκεντρωμένα για να αποχαιρετήσουν μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της.

Μια εικόνα που, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ιστορική και συναισθηματική αξία.