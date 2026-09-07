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Ξέσπασε ο Νίνο: “Όταν κάποιος βάζει το 1% και λέει ότι έγραψε ένα τραγούδι, να αναφέρει τον στιχουργό και τον συνθέτη”

"Η ερμηνεία του Νίκου συγκλονιστική!"

Ξέσπασε ο Νίνο: “Όταν κάποιος βάζει το 1% και λέει ότι έγραψε ένα τραγούδι, να αναφέρει τον στιχουργό και τον συνθέτη”
Nino Xypolitas / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Ο Νίνο έκανε μία άκρως αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram υπονοώντας πως δεν αποδίδονται πάντα με τον σωστό τρόπο τα credits ενός μουσικού έργου.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και στη δημιουργία τραγουδιών και ανέφερε πως έχει γράψει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους σε τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όπως αποκάλυψε όμως ο Νίνο, το όνομά του δεν εμφανίστηκε με τον τρόπο που θα έπρεπε ως δημιουργός του τραγουδιού.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

Φωτογραφία

“Όταν κάποιος λέει ότι έγραψαν ένα τραγούδι, θα παρακαλέσω πολύ να αναφέρουν και τον στιχουργό και τον συνθέτη και τον άνθρωπο που έκανε την ενορχήστρωση ή τελοσπάντων την ιδέα της ενορχήστρωσης. Το συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι το έγραψα εγώ στίχους μουσική 100% όπως και όλα όσα έχω γράψει και ενορχηστρωτική ιδέα στο 99 τοις 100. Ο Λεωνίδας Τζίτζος έβαλε το 1% και το «καθάρισε» Η ερμηνεία του Νίκου συγκλονιστική!”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίνο.

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