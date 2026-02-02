Τριαντάφυλλος: «Το Survivor με βοήθησε να ξεχρεώσω το σπίτι μου» – Τι απαντά για ενδεχόμενη συμμετοχή του στο YFSF

Ο Τριαντάφυλλος έκανε έναν απολογισμό για την εμπειρία του στο Survivor, υπογραμμίζοντας ότι το ριάλιτι λειτούργησε ως καταλύτης για τη ζωή του.

«Το Survivor με βοήθησε να αποκτήσω δόξα και να ξεχρεώσω το σπίτι μου», τόνισε, σημειώνοντας πως η συμμετοχή του στο παιχνίδι του έδωσε τη δυνατότητα να αλλάξει σελίδα.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τη διάθεση σύγκρισης με τους σημερινούς παίκτες, αφήνοντας αιχμές για τη συμπεριφορά τους. «Αυτά που κάνει ο Gio μου θυμίζουν εμένα. Δεν γίνεται να αντιμιλάς στον παρουσιαστή, εμείς σκύβαμε το κεφάλι», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι τότε υπήρχε σεβασμός και πειθαρχία.

«Αυτό που περνάω με την υγεία μου είναι πολύ δύσκολο»

Σε ό,τι αφορά την υγεία του, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η πρόσφατη περιπέτεια ήταν σοβαρότερη από ό,τι φαινόταν, φτάνοντας μέχρι και τη νοσηλεία. «Αυτό που περνάω με την υγεία μου είναι πολύ δύσκολο», είπε, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση που αντιμετωπίζει.

«Μου έχει γινει πρόταση για το YFSF, αλλά δεν μπορώ να κάνω τον κλόουν»

Σχετικά με τα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα, ο Τριαντάφυλλος εμφανίστηκε απόλυτος. Παρά το ενδιαφέρον της παραγωγής για τη συμμετοχή του στο Your Face Sounds Familiar, απάντησε αρνητικά, ξεκαθαρίζοντας τα όριά του: «Μου έχει γίνει πρόταση για το YFSF, αλλά δεν μπορώ να κάνω τον κλόουν».

Τι απαντά για Κατσούλη – Ρουμελιώτη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτησή του για τον πρόσφατο γάμο του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, στον οποίο δεν ήταν καλεσμένος. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει οριστικά για εκείνον, χωρίς να δείχνει πικρία, αλλά κρατώντας σαφείς αποστάσεις.

«Να ζήσουν να λιβανίσουν το σπίτι για να φύγουν τα κακά πνεύματα και όλα καλά. Δεν με ενόχλησε που δεν με κάλεσαν στο γάμο τους, δεν έχουμε πια σχέσεις. Τελειώσαμε με τον Σάκη Κατσούλη, τελειώσαμε με τη Μαριαλένα», είπε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις σχέσεις που διαλύθηκαν μετά το All Star, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι παίκτες τους φέρθηκαν άσχημα. «Μετά το All Star έγιναν κάποια πράγματα με κάποιους παίκτες που μας φερνόντουσαν άσχημα και φάνηκε ότι τελικά δεν ήμασταν αδέλφια. Δηλαδή εγώ ας πούμε αυτά που έκαναν αυτοί δεν θα τα ‘κανα εγώ.

Με αυτούς που τους βρίζανε και με αυτούς που φερνόντουσαν άσχημα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά; Δεν θα το ‘κανα ρε φίλε. Τελειώσαμε με τον Σάκη Κατσούλη, τελειώσαμε με τη Μαριαλένα, η ζωή συνεχίζεται».

Κλείνοντας, ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, σχολιάζοντας τη συμμετοχή του Akylas. «Δεν μου αρέσει το τραγούδι του Akylas, είναι σπαστικό. Αν πάει αυτό, εύχομαι καλή επιτυχία», κατέληξε.