Το τελευταίο αντίο στον Λάκη Ραπτάκη: Πότε και πού η κηδεία – Τι έγραψε η Βάνα Μπάρμπα

Το βράδυ της Πέμπτης (05/02) έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Λάκη Ραπτάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο Λάκης Ραπτάκης υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και πολυσυζητημένες φυσιογνωμίες της νυχτερινής διασκέδασης, έχοντας αφήσει έντονο το αποτύπωμά του τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Συνεργάτες του αναφέρουν πως ήταν από τους ανθρώπους που «άλλαξαν τον χάρτη της διασκέδασης» στη χώρα.

Όπως έκανε γνωστό η Βάνα Μπάρμπα, η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ταξιάρχη στη Γλυφάδα.

«Αγαπητοί φίλοι, όσοι θέλετε να αποχαιρετήσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στη Γλυφάδα στην εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη, στις 11:00. Θα σας περιμένουμε. Με εκτίμηση» έγραψε η γνωστή ηθοποιός στο facebook.

Στο παρελθόν οι δυο τους διατηρούσαν σχέση. Ξεκίνησαν τον δεσμό τους το 1998 και έμειναν μαζί για δύο περίπου χρόνια.