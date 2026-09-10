Θοδωρής Φέρρης: Ανέβαλε τη συναυλία στη Λάρισα λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη
Η συναυλία στο AEL FC Arena μεταφέρεται για τις 24 Σεπτεμβρίου. Όσα εισιτήρια έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.
Την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Λάρισα ανακοίνωσε ο τραγουδιστής Θοδωρής Φέρρης, ως ένδειξη σεβασμού για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
Η συναυλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου στο AEL FC Arena, ωστόσο μεταφέρεται για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στην ίδια τοποθεσία.
Τι ισχύει για τα εισιτήρια
Όπως διευκρίνισε ο Θοδωρής Φέρρης μέσω ανάρτησής του στο Instagram, τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία και δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από τους κατόχους τους.
«Καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο»
Στο μήνυμά του ο τραγουδιστής ανέφερε:
«Φίλοι μου καλοί,
η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στη Λάρισα δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.
Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/9 στην ίδια τοποθεσία (AEL FC Arena).
Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά.
Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
Καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο…»
πηγή στην Google
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