Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Μαζωνάκη: “Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ, απότομα”

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνίδια από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, σοκάροντας όλο το πανελλήνιο μεταξύ άλλων και συναδέλφους του. Ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους θαυμαστές του όσο και στους συνεργάτες του, με πολλούς εκ των οποίων να τον αποχαιρετούν με συγκινητικές αναρτήσεις μέσα από τα social media τους.

Η Πέγκυ Ζήνα μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram είπε το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ότι συνειδητοποίησε τον θάνατό του στις 2 τα ξημερώματα. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“2 τη νύχτα…Αρχίζω να το συνειδητοποιώ..Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς από φιλικό μου πρόσωπο..Είπα όχι,όχι θα τον συνεφέρουν στο νοσοκομειο σίγουρα ράδιο αρβύλα είναι για τους σταρς όλο σενάρια βγάζουν..ΕΙΔΗΣΗ…Τέλος..ΠΑΓΟΣ. Ζαλη από χίλιες σκέψεις..Αδράνεια..Από τη γενιά μας ο πρώτος που έφυγε..Ένιωσα κενό..Ένα κενό που δεν θα καλυφθεί.Δεν ήμασταν φίλοι, μιά φορά δουλέψαμε μαζί στα 19 μου..εσυ 22 στον πρώτο σου δίσκο και τις 2 μεγάλες σου επιτυχίες..Πέρασα πολύ όμορφα …Χαιρόμασταν πολύ για σένα Η Ελένη ο Στάθης κι εγώ που σε συνοδεύαμε..Ένα κουκλί ξανθό με βαριά φωνή που έλεγε Διονυσίου και με ανατρεπτικό ντύσιμο..Αστέρι ..Δεν έχω άλλες προσωπικές στιγμές να θυμάμαι, χαθήκαμε..Σε καμάρωσα αρκετές φορές..Κι εσύ ερχόσουν.Πάντα τραγουδούσα τα τραγούδια σου και συνεχίζω..(το ξέρετε εσείς..)Από ένστικτο ένιωθα πάντα ότι τα τραύματά σου προσπαθούσες να τα διαχειριστείς…ήσουν εύθραστος.Την καρριέρα σου όμως.. Φανταστικό ρεπερτόριο, τόλμησες στίχους ψαγμένους , μουσικούς δρόμους και παραγωγές προχωρημένες πάντα και styling που δίχαζε και εντυπωσίαζε για τα ελληνικά δεδομένα. Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ απότομα..Σιγά μη μας προετοίμαζες για την αυλαία κ το φινάλε..Περνάνε οι ώρες κι ο πάγος λιώνει κ γίνεται δάκρυ.Και τώρα …ας σωπάσουμε ..Αφησες τα τραγούδια σου για πάντα..έζησες στα άκρα όπως ήθελες..Μαζώ μου θα σε θυμάμαι με αγάπη προσεύχομαι να βρεί τη γαλήνη της η ψυχή σου..Κοντά στον Θεό που πίστευες και στην Αρίθα που αγαπούσες τόσο..Καλό ταξίδι στο φως”, έγραψε χαρακτηριστικά η Πέγκυ Ζήνα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.