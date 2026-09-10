Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές απώλειες και κλείσιμο κάτω από τις 2.700 μονάδες

Με οριακές απώλειες και κάτω από το επίπεδο των 2.700 μονάδων ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης (10/9) ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παρά τις έντονες επιμέρους διακυμάνσεις και το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.697,58 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,15% από τις 2.701,69 μονάδες της Τετάρτης.

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Αντίθετα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap διατηρήθηκε οριακά σε θετικό έδαφος, κλείνοντας στις 6.919,69 μονάδες, με άνοδο 0,01%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Euronext Athens.

Μικτή εικόνα στην αγορά

Οι πιέσεις στις μετοχές των κλάδων ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταλλουργίας αντισταθμίστηκαν σε σημαντικό βαθμό από το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον για τραπεζικούς και κατασκευαστικούς τίτλους.

Το διεθνές περιβάλλον παρέμεινε επιβαρυμένο μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 0,25% και τις προειδοποιήσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν χαμηλότερα, ενώ η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Στο επίκεντρο η Optima Bank

Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών του FTSE 25 κατέγραψε η Optima Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά 5,45%, καθώς εκδηλώθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τραπεζικό κλάδο μετά την απόφαση της ΕΚΤ.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με κέρδη 2,80%, εν μέσω ενδιαφέροντος για το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και υποδομών του ομίλου.

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Σε θετικό έδαφος έκλεισαν επίσης η Alpha Bank, η Τράπεζα Κύπρου και η ΔΕΗ.

Οι πέντε μεγαλύτερες άνοδοι

Optima Bank: +5,45%

+5,45% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: +2,80%

+2,80% Alpha Bank: +1,72%

+1,72% Τράπεζα Κύπρου: +0,96%

+0,96% ΔΕΗ: +0,81%

Πιέσεις για Motor Oil, Cenergy και ΟΤΕ

Στον αντίποδα, η Motor Oil υποχώρησε κατά 3,57%, με κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά την προηγούμενη ισχυρή άνοδό της.

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Ακολούθησαν η Cenergy, η Lamda Development, ο ΟΤΕ και η Viohalco, καθώς οι διεθνείς πιέσεις στη βιομηχανία και στα βασικά μέταλλα επηρέασαν τους σχετικούς τίτλους.

Οι πέντε μεγαλύτερες απώλειες