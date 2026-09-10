Dat Lilly: Ανακοίνωσε συγκινημένη την εγκυμοσύνη της – “Ένα μικρό αγοράκι θα προστεθεί στην οικογένεια”

Η Dat Lilly διανύει μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί. Η γνωστή influencer αποκάλυψε μέσα από ένα νέο βίντεο στο YouTube ότι βρίσκεται ήδη στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, μιλώντας ανοιχτά με τους ακολούθους της τα συναισθήματα που βιώνει.

“Ένα μικρό αγοράκι θα προστεθεί στην οικογένεια. Δεν ξέρω, το λέω και μου είναι τόσο πολύ περίεργο γιατί το κρατάω τόσο πολύ καιρό μέσα μου. Έχω να σας πω τόσα μα τόσα πολλά πράγματα. Είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τώρα. Μπαίνω στον τέταρτο μήνα. Είναι κάτι πάρα πολύ έντονο για μένα γιατί το προσπαθούσαμε. Θα σας πω στη συνέχεια για όλη αυτή την πορεία με το μικρό μας αγοράκι“, είπε χαρακτηριστικά η Dat Lilly.

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Παράλληλα, η Dat Lilly έκανε γνωστό πως ο σύντροφός της, Στέλιος Παπαφλωράτος, της έκανε πρόταση γάμου. Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για όλα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, έχοντας πλέον μπροστά της δύο πολύ σημαντικά και νέα κεφάλαια της ζωής της.

“Ο Στέλιος μου έκανε πρόταση γάμου. Μου το ετοίμαζε μήνες τώρα, αλλά εγώ επειδή είχα ναυτίες και τέτοια, ό,τι ταξίδι είχαμε κανονίσει το ακύρωνα, άρα του ακύρωνα και την πρόταση και τελικά έγινε πριν από περίπου ένα, ενάμιση μήνα από τη στιγμή που θα βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο. Άρα έχουμε γάμους και βαφτίσια παιδιά, έχουμε γενετούρια!“, είπε χαρακτηριστικά η Dat Lilly.