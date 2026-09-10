Χρήστος Μάστορας: Το λιτό και γεμάτο νόημα αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη – “Α ρε Γιώργο… πολύ νωρίς”

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας βαθιά θλίψη τόσο στους θαυμαστές όσο και στους συναδέλφους του. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο Χρήστος Μάστορας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με λίγες αλλά ουσιαστικές λέξεις, δανεισμένες από ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του. Συγκεκριμένα έσα από μια λιτή ανάρτηση στα social media, ο Χρήστος Μάστορας εξέφρασε τη συγκίνησή του για την απώλεια του συναδέλφου και φίλου του, αποφεύγοντας τα πολλά λόγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

“«Άλλο ένα πρωί στην παλιοζωή…»

Α ρε Γιώργο… πολύ νωρίς…”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.