Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

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Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ .

. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Οι κύριες συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών που απονεμήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ .

. Οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ .

. Οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ .

. Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αναλυτικά οι πληρωμές