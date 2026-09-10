Γιάννης Κότσιρας: Συγκινεί για τα επτά χρόνια από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – «Αχ φιλαράκι μου»
"7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου"
Ο Γιάννης Κότσιρας που υπήρξε στενός φίλος και συνεργάτης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, θέλησε να τον τιμήσει με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, επτά χρόνια μετά τον θάνατό του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:
“Αχ! Φιλαράκι μου.
7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου.
Έτσι κι αλλιώς, σε έχω πάντα και παντού μαζί μου”, έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Κότσιρας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις