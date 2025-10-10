Θέμης Αδαμαντίδης: Ξανά ζευγάρι με τη μητέρα του 14χρονου γιου του – Ήταν μαζί και στο παρελθόν

Ο Θέμης Αδαμαντίδης γυρίζει σελίδα στην προσωπική του ζωή, επιβεβαιώνοντας το ρητό ότι οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, μετά τον πρόσφατο χωρισμό του από τη Βαρβάρα Κίρκη, είναι και πάλι ζευγάρι με μία πρώην σύντροφό του, με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί τον 14χρονο γιο τους.

Την αποκάλυψη για την επανασύνδεση έκανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βουδούρη στην εκπομπή «Πρωινό».

Όπως έγινε γνωστό, ο Θέμης Αδαμαντίδης και η μητέρα του παιδιού του, με την οποία διατηρούσαν σχέση και στο παρελθόν, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον δεσμό τους.

Η εξέλιξη αυτή δίνει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν για την προσωπική ζωή του τραγουδιστή μετά τον πρόσφατο χωρισμό του.

«Ήταν μαζί πριν από 20 χρόνια, έχουν ένα παιδί μαζί 14 χρόνων. Αυτή την στιγμή έχουν νοικιάσει ένα σπίτι και μένουν μαζί στην Αγία Μαρίνα. Ο Θέμης Αδαμαντίδης στις 28 Σεπτεμβρίου είχε τα γενέθλιά του, τραγουδούσε στην Αυστραλία μαζί με τη Σάσα Μπάστα και η σύντροφός του βρέθηκε στο πλευρό του», ανέφερε η δημοσιογράφος του ANT1.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: