Ιουλία Καλλιμάνη: Αποκάλυψε δημόσια πως βρίσκεται σε σχέση – «Πολλές φορές μου λέει ότι έχω θέματα»

Η Ιουλία Καλλιμάνη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η οποία τη συνάντησε στα παρασκήνια των γυρισμάτων για το νέο της βίντεο κλιπ. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, η γνωστή τραγουδίστρια έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή, ξαφνιάζοντας ευχάριστα το κοινό.

Για πρώτη φορά, η ίδια αποκάλυψε δημόσια πως βρίσκεται σε σχέση και μοιράστηκε μάλιστα μια χιουμοριστική ατάκα του αγαπημένου της. Όπως εξομολογήθηκε με χαμόγελο, ο σύντροφός της τής λέει πολλές φορές χαϊδευτικά ότι έχει τα «θέματά» της.

Η Ιουλία Καλλιμάνη επιλέγει συνειδητά να προστατεύει την προσωπική της ζωή από τη δημοσιότητα, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του κοινού αποκλειστικά στο τραγούδι και τις ζωντανές της εμφανίσεις.

«Πολλές φορές μου λέει ο σύντροφός μου “είσαι τιτίζης, έχεις θέματα”. Εντάξει, είναι καλό να προσέχουμε και να μην πετάμε τα παπούτσια μας δεξιά-αριστερά ή τα ρούχα μας. Αν δεν είναι όλα πεντακάθαρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Επίσης, αν δεν στρώσω το πρωί το κρεβάτι μου, νιώθω ότι η μέρα μου είναι λίγο ακατάστατη. Νομίζω και ο σύντροφός μου είναι έτσι», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Θυμίζουμε ότι η Ιουλία Καλλιμάνη συστήθηκε αρχικά στο ευρύ κοινό το 2011 μέσα από το ντουέτο «Αξίζω» με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη για την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στη Στεριά», καθώς και με τη συνεργασία της με τον Bo στο κομμάτι «20 Χρονών» το 2012.

Ωστόσο, η καθιέρωσή της ως ένα από τα πρώτα ονόματα της σύγχρονης λαϊκής σκηνής έγινε με το τραγούδι «7/7» (Επτά στα Επτά) που κυκλοφόρησε το 2023 σε μουσική του Μιχάλη Τουρατζίδη.

Το κομμάτι αυτό έγινε τεράστιο ραδιοφωνικό και ψηφιακό hit, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια προβολές και μετατρέποντάς τη σε μουσικό φαινόμενο των τελευταίων ετών.