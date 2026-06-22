Λένα Παπαληγούρα: “Μετά την κηδεία του πατέρα μου πήγα να παίξω στην παράσταση”

Για την καριέρα της, την παράσταση “Αντιγόνη” του Σοφοκλή στην οποία πρωταγωνιστεί και τον θάνατο του πατέρα της μίλησε το πρωί της Δευτέρας 22/6 η Λένα Παπαληγούρα.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Buongiorno” του Mega με τη Φαίη Σκορδά και ανέφερε: “Πέρασα μια χάλια χρονιά. Δεν πήρα καθόλου άδεια. Την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου, πήγα στην παράσταση να παίξω. Δεν ξέρω αν είχα την επιλογή να μην πάω. Θα μπορούσα να την έχω, φαντάζομαι… Ήταν ένας θίασος που με στήριξε πάρα πολύ. Η ομάδα και η παραγωγή, ήταν πολύ μαζί μου όλοι. Και επίσης, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν ήταν ξαφνικό. Οπότε υπήρξαν οι μέρες που ήταν και δυσκολότερες…“.

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“Ήτανε μέρες που ήταν πιο δύσκολες οι πριν, ας πούμε, από την ίδια τη μέρα (της κηδείας)… Εντάξει, ήταν δύσκολο. Αλλά ο κόσμος έπαιρνε —αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό— τηλέφωνο στο θέατρο και μου έλεγε συλλυπητήρια” πρόσθεσε η Λένα Παπαληγούρα.

“Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό τώρα. Δεν με ήξερε ο κόσμος, και έπαιρνε και λέγανε ‘μπορούμε να της πούμε, συλλυπητήρια, μπορούμε να της μιλήσουμε’», δηλαδή φοβερό” σημείωσε ακόμα.

“Ήμουν πολύ ειλικρινής με τα παιδιά μου και ήρθαν στην κηδεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλος τρόπος για να το πεις” είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Όπως είχε αποκαλύψει η κόρη του τον Νοέμβριο του 2025, ο πατέρας της αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έδινε μάχη για τη ζωή του.