«The Chase»: Παίκτρια συγκινεί τη Μαρία Μπεκατώρου – Θέλει τα χρήματα για την μητέρα της

Μια συγκινητική στιγμή σημειώθηκε στο τηλεπαιχνίδι «The Chase», όταν μια διαγωνιζόμενη εξήγησε γιατί θέλει να κερδίσει χρήματα, φέρνοντας τη Μαρία Μπεκατώρου σε εμφανή συγκίνηση.

Λίγο πριν ξεκινήσει να παίζει, η Δήμητρα αποκάλυψε ότι ο βασικός της στόχος είναι να βοηθήσει την μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως εξήγησε η παίκτρια, η μητέρα της είναι ανοϊκή και μάλιστα ανασφάλιστη υπερήλικας, κάτι που κάνει την καθημερινότητά της ιδιαίτερα δύσκολη.

Χαρακτηριστικά η παίκτρια είπε: «Τα χρήματα θα ήθελα να τα διαθέσω για να έχει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα η μανούλα μου που είναι ανοϊκή, αλλά δυστυχώς ανασφάλιστη υπερήλικας. Μέλημά μου είναι, όσο μπορώ, να τη βοηθώ και να εύχομαι στον Θεό να μη φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μπορώ να κάνω εγώ κάτι για εκείνη».

Η Μαρία Μπεκατώρου συγκινήθηκε πολύ από τα λόγια της, με την παρουσιάστρια να μην κρύβει την συναισθηματική της φόρτιση. «Τώρα με συγκίνησες πάρα πολύ. Θα το ξεπεράσουμε αυτό το συναίσθημα τώρα, γιατί πρέπει να παίξουμε».

Στη συνέχεια, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά και η Δήμητρα, μαζί με τους υπόλοιπους τρεις παίκτες, κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό γύρο, εξασφαλίζοντας τελικά το έπαθλο των 10.200 ευρώ.