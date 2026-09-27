Φοίβος: Γιατί δεν έδωσε ποτέ τραγούδια στην Άννα Βίσση – «Ένιωθα ότι θα πρόδιδα τη Δέσποινα Βανδή»

Στον λόγο για τον οποίο δεν συνεργάστηκε ποτέ με την Άννα Βίσση αναφέρθηκε ο Φοίβος, αποκαλύπτοντας ότι είχε γράψει τραγούδια για εκείνη, αλλά επέλεξε να μην της τα παραδώσει επειδή αισθανόταν πως θα «πρόδιδε» τη Δέσποινα Βανδή.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης βρέθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε στη Ναταλία Γερμανού για την Άννα Βίσση, τη σαρωτική συναυλία της στο ΟΑΚΑ και τη συγκινητική αφιέρωσή της στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Ο Φοίβος χαρακτήρισε την Άννα Βίσση «τη μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα», ενώ εξήγησε γιατί η πολυσυζητημένη συνεργασία τους δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

«Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό που η Άννα Βίσση θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιωργο Μαζωνάκη με το “Σάββατο” στη χθεσινή της συναυλία. Συγκινητικό για δυο λόγους, και για τον Γιώργο και τον κόσμο που βλέπεις να τραγουδάει το τραγούδι του, αλλά συγκινήθηκα και για την Άννα που ζει όλο αυτό“, είπε αρχικά ο Φοίβος.

Η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα

“Η γνώμη μου – δεν την έχω πει δημοσίως μέχρι σήμερα – είναι ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Το έλεγα από μικρός και το λέω μέχρι σήμερα. Πολλοί πέφτανε να με φάνε. Πιστεύω ότι της αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει. Συγκινούμαι και χαίρομαι πάρα πολύ και γι’ αυτή και τον Νίκο Καρβέλα, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολύ δύσκολα. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις 90.000 κόσμο να πληρώνει και να πηγαίνει να τη δει. Νομίζω είναι η Άννα και οι Metallica, για να λέω και το ρεπερτόριο που αγαπάω”, είπε αρχικά ο Φοίβος.

Ένιωθα ότι θα πρόδιδα τη Δέσποινα

Ο συνθέτης είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τη συνεργασία που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

“Είχα γράψει στο παρελθόν κάποια τραγούδια για την Άννα που δεν της τα έδωσα ποτέ, γιατί ένιωθα τότε ότι θα “προδώσω” τη Δέσποινα. Τώρα η Άννα είναι με τον Νίκο και έτσι πρέπει να είναι. Δε θα το σκεφτόμουν καν να της δώσω τραγούδι. Θαυμάζω πολύ τη σχέση που έχουν, έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά παραμένουν πιστοί ο ένας στον άλλον. Δε θέλω καν να σκεφτώ και να προτείνω να μπω ανάμεσά του. Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις”, είπε κλείνοντας ο Φοίβος για τον λόγο που δεν έχουν συνεργαστεί.