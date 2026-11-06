Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης παίρνουν διαζύγιο – Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό τους

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην κοινή τους ζωή, ανακοινώνοντας επίσημα τον χωρισμό τους με κοινή δήλωση μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η απόφαση ελήφθη από κοινού, με διάθεση συνεννόησης και αμοιβαίου σεβασμού. Κοινό μέλημα της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη παραμένει ο γιος τους, με τους δύο τραγουδιστές να δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να έχουν από κοινού την ευθύνη της ανατροφής και της φροντίδας του.

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Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους:

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή.

Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.

Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα».

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Την ανακοίνωση υπέγραψαν η πληρεξούσια δικηγόρος της Ανδρομάχης, Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου, και η πληρεξούσια δικηγόρος του Γιώργου Λιβάνη, Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου, δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω.