Ρένος Χαραλαμπίδης: «Θα κάνω έναν δραματικό ρόλο στον ANT1, από τον χειμώνα που έρχεται»

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε το πρωί της Δευτέρας (08.06) ο Ρένος Χαραλαμπίδης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο YFSF αλλά και την επιστροφή του στη μυθοπλασία.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που καταφέρνω φέτος, για πρώτη φορά στη ζωή μου, να συνδυάσω την τηλεόραση και τον κινηματογράφο τόσο ωραία. Ο κινηματογράφος είναι ο βασικός άξονας της ζωής μου. Κάπου εκεί βρίσκω τον εαυτό μου, χωρίς ασφαλώς ποτέ να έχω υποτιμήσει την τηλεόραση που μου έχει φερθεί υπέροχα», σημείωσε ο ηθοποιός.

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«Παίζω για ιδεολογικούς λόγους στην τηλεόραση. Φαντάσου ότι κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να βγει έξω, είναι σε ένα νοσοκομείο, είναι σε μία φυλακή και πρέπει να πας εκεί να τον βρεις και να του δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς», συμπλήρωσε.

«Θα κάνω έναν δραματικό ρόλο στον ANT1, από τον χειμώνα που έρχεται», αποκάλυψε σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον και την επιστροφή στον τομέα της μυθοπλασίας.

«Μου άρεσε η Μαλβίνα Κάραλη, που έκανε κάτι υπέροχες συνεντεύξεις τη δεκαετία του ’90. Και πάνω σε αυτό το πνεύμα καλώ ανθρώπους που δεν τους ρωτάω τίποτα. Λέω ένα “Δηλαδή;”, “Τι εννοείς;”, “Και;”. Και μέσα από αυτές τις τρεις παροτρύνσεις ξεδιπλώνεται ένας μονόλογος μες στη νύχτα», υπογράμμισε αναφορικά με την εκπομπή που παρουσιάζει στο One channel.