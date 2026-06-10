Δένδιας: «Η αμυντική καινοτομία συνιστά βασικό πυλώνα της Εθνικής Άμυνας»

«Η αμυντική καινοτομία δεν αποτελεί πλέον αμελητέο συμπλήρωμα της αμυντικής πολιτικής. Συνιστά βασικό πυλώνα της Εθνικής Άμυνας». Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός έδωσε το «παρών», σήμερα, στην εκδήλωση εταιρικού απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), για τα δύο χρόνια λειτουργίας.

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«Η ίδρυση του ΕΛΚΑΚ αποτέλεσε καίρια πολιτική επιλογή με τον νόμο 5110/2024, στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030”. Η αποστολή του είναι σαφής: να συνδέσει λειτουργικά τα Γενικά Επιτελεία, τα ερευνητικά κέντρα, τα Πανεπιστήμια, τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη βιομηχανία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Μέσα σε δύο μόνον χρόνια, η ορθότητα της συγκεκριμένης επιλογής έχει ήδη αποδειχθεί με συγκεκριμένα αποτελέσματα» εξήγησε και συνέχισε: «Με προκηρύξεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμβάσεις που έχουν ανατεθεί».

Στην εκδήλωση εταιρικού απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (#ΕΛΚΑΚ), για τα δύο χρόνια λειτουργίας, με τον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παντελή Τζωρτζάκη.



Η ίδρυση του ΕΛΚΑΚ @Hcdi_SA αποτέλεσε καίρια πολιτική επιλογή με τον Νόμο 5110/2024, στο… pic.twitter.com/D03KtraQgW June 10, 2026

«Τα αντικείμενα αφορούν τον πυρήνα του σύγχρονου πεδίου επιχειρήσεων: μη επανδρωμένα συστήματα, αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών, περιπλανώμενα πυρομαχικά, κυβερνοάμυνα, επιτήρηση και ανίχνευση κά» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.