Τζένη Μπαλατσινού: Το τρυφερό φιλί με τον Βασίλη Κικίλια στο Hautes Grecians 2026

Μία κοινή εμφάνιση έκαναν η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας, όπου την Τρίτη (09/06) το ζευγάρι βρέθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, όπου πραγματοποιήθηκε το “Hautes Grecians 2026”.

Στην υψηλή ραπτική, τη δημιουργία και την έμπνευση ήταν αφιερωμένη η βραδιά, ενώ τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στην ενίσχυση του έργου της ΕΛΙΖΑ.

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Ο σύζυγος της και υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας βρέθηκε στο πλευρό της Τζένης Μπαλατσινού, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό και χαλαρό στους φωτογράφους, δείχνοντας την όμορφη σχέση που έχουν μεταξύ τους.

Μάλιστα σε μία τρυφερή στιγμή της βραδιάς, ο φακός κατέγραψε και ένα φιλί τους.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους για τον πρόσφατο γάμο της κόρης της, η Τζένη Μπαλατσινού είπε: «Είναι μια συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα».