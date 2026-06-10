ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το τρυφερό φιλί με τον Βασίλη Κικίλια στο Hautes Grecians 2026

Σε βραδιά μόδας βρέθηκε το ζευγάρι

Τζένη Μπαλατσινού: Το τρυφερό φιλί με τον Βασίλη Κικίλια στο Hautes Grecians 2026
Πηγή: NPD Photo
DEBATER NEWSROOM

Μία κοινή εμφάνιση έκαναν η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας, όπου την Τρίτη (09/06) το ζευγάρι βρέθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, όπου πραγματοποιήθηκε το “Hautes Grecians 2026”.

Στην υψηλή ραπτική, τη δημιουργία και την έμπνευση ήταν αφιερωμένη η βραδιά, ενώ τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στην ενίσχυση του έργου της ΕΛΙΖΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σύζυγος της και υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας βρέθηκε στο πλευρό της Τζένης Μπαλατσινού, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό και χαλαρό στους φωτογράφους, δείχνοντας την όμορφη σχέση που έχουν μεταξύ τους.

Μάλιστα σε μία τρυφερή στιγμή της βραδιάς, ο φακός κατέγραψε και ένα φιλί τους.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους για τον πρόσφατο γάμο της κόρης της, η Τζένη Μπαλατσινού είπε: «Είναι μια συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ