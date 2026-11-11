Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Γιώργος Γεροντιδάκης: «Όταν πετάξεις το “εγώ” από τη σχέση, θα έρθει και το εμείς – Είμαι σε αυτή τη φάση»

"Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά ο άνθρωπός μου"

Γιώργος Γεροντιδάκης: «Όταν πετάξεις το “εγώ” από τη σχέση, θα έρθει και το εμείς – Είμαι σε αυτή τη φάση»
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», όπου συνομίλησε με την Όλγα Λαφαζάνη για τη συνεργασία του με τον Τάσο Ιορδανίδη στην αθλητική εκπομπή «Όχι Καρά-βολίδες». Οι δύο ηθοποιοί αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στη φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους, στις προσωπικές τους συνήθειες, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες γνωρίστηκαν.

«Με τον Γιώργο δεν γνωριζόμασταν, αλλά είχαμε κοινούς γνωστούς και πάντα μας έλεγαν ότι πρέπει να γνωριστούμε. Η εκπομπή είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία για εμάς», είπε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για το πώς θα διαχειρίζονταν την κατάσταση αν την ημέρα που θα είχαν επέτειο με τον σύντροφό τους, έπαιζε ντέρμπι και η αγαπημένη της ομάδα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είπε: “Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά ο άνθρωπος μου και όχι εγώ. Εγώ λοιπόν αν είχα επέτειο με την σύντροφό μου θα φρόντιζα να κάνω κάτι όμορφο για εκείνη όλη την ημέρα και όταν έρθει η στιγμή του αγώνα να μπορώ να τον δω. Όταν πετάξεις το “εγώ” από τη σχέση, σιγά σιγά θα έρθει και το εμείς. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση”.

Ενώ κλείνοντας ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποκάλυψε: “Όλα τα χρόνια της ζωής μου δεν βγαίνω ποτέ Παρασκευή γιατί πάντα το πρωί του Σαββάτου ξυπνάω 7:30 γιατί στις 9:00 έχω μπάλα”.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ καλεί τον Νετανιάχου να δείξει υπευθυνότητα στις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ καλεί τον Νετανιάχου να δείξει υπευθυνότητα στις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του νέου κοινοβουλίου, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε "υπαρξιακή απειλή" από το Ιράν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που προκαλούσε ανησυχία.

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρωποκυνηγητό για 20χρονο – Φέρεται να έπνιξε την Αρεμάτα και να πέταξε τη σορό σε βαλίτσα
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρωποκυνηγητό για 20χρονο – Φέρεται να έπνιξε την Αρεμάτα και να πέταξε τη σορό σε βαλίτσα

Ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα στον συγκάτοικό του, ενώ βίντεο από κάμερες ασφαλείας τον τοποθετεί στη διαδρομή μεταφοράς της βαλίτσας. Οι δύο νέοι είχαν γνωριστεί σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και φέρεται να διατηρούσαν παράλληλη ερωτική σχέση.