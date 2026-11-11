Γιώργος Γεροντιδάκης: «Όταν πετάξεις το “εγώ” από τη σχέση, θα έρθει και το εμείς – Είμαι σε αυτή τη φάση»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», όπου συνομίλησε με την Όλγα Λαφαζάνη για τη συνεργασία του με τον Τάσο Ιορδανίδη στην αθλητική εκπομπή «Όχι Καρά-βολίδες». Οι δύο ηθοποιοί αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στη φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους, στις προσωπικές τους συνήθειες, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες γνωρίστηκαν.

«Με τον Γιώργο δεν γνωριζόμασταν, αλλά είχαμε κοινούς γνωστούς και πάντα μας έλεγαν ότι πρέπει να γνωριστούμε. Η εκπομπή είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία για εμάς», είπε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης.

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Σε ερώτηση για το πώς θα διαχειρίζονταν την κατάσταση αν την ημέρα που θα είχαν επέτειο με τον σύντροφό τους, έπαιζε ντέρμπι και η αγαπημένη της ομάδα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είπε: “Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά ο άνθρωπος μου και όχι εγώ. Εγώ λοιπόν αν είχα επέτειο με την σύντροφό μου θα φρόντιζα να κάνω κάτι όμορφο για εκείνη όλη την ημέρα και όταν έρθει η στιγμή του αγώνα να μπορώ να τον δω. Όταν πετάξεις το “εγώ” από τη σχέση, σιγά σιγά θα έρθει και το εμείς. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση”.

Ενώ κλείνοντας ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποκάλυψε: “Όλα τα χρόνια της ζωής μου δεν βγαίνω ποτέ Παρασκευή γιατί πάντα το πρωί του Σαββάτου ξυπνάω 7:30 γιατί στις 9:00 έχω μπάλα”.