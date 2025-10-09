Ένα από τα πιο κομψά και διακριτικά ζευγάρια της διεθνούς σκηνής, ο Τεό Νιάρχος, απόγονος της ιστορικής εφοπλιστικής οικογένειας, και η εντυπωσιακή Γαλλίδα καλλονή Camille Rowe, θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς!

Η ευχάριστη είδηση επιβεβαιώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς το πασίγνωστο μοντέλο εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού πριν από λίγες ημέρες με φουσκωμένη κοιλίτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, φωτογραφία της Camille Rowe με την πλέον εμφανή εγκυμοσύνη της δημοσίευσε και φίλη της στα social media, με το μοντέλο να μην κρύβει πλέον την ευτυχία της.

Η σχέση του Τεό Νιάρχου και της Camille Rowe μετρά ήδη πάνω από έξι χρόνια. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η γνωριμία τους χρονολογείται γύρω στο 2018, λίγο μετά τον χωρισμό του μοντέλου από τον Harry Styles. Έκτοτε, παραμένουν αχώριστοι, μοιραζόμενοι κοινές αξίες, την αγάπη για την τέχνη και τα ταξίδια.