Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Σχηματίζονται δικογραφίες για τους πέντε συλληφθέντες – «Έπεσε σαν χάρτινος πύργος» (Βίντεο)

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις στιγμές που ακολούθησαν από την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30/6.

Οι πέντε άνθρωποι που προσήχθησαν από τις Αρχές θα κρατηθούν και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους για Παραβίαση κανόνων οικοδομικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER οι αστυνομικοί διαπιστώνουν από ενοίκους του κτιρίου και κατοίκων ότι οι εργασίες εκσκαφής είχαν ξεκινήσει από το πρωί.

Ωστόσο κάποιες ώρες αργότερα, οι εργάτες τους χτυπούσαν τα κουδούνια να βγουν καλύτερα γιατί θα υπάρχει πολλά φασαρία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν τα συνεργεία εκσκαφής κατάλαβαν ότι είχαν κάνει κάτι λάθος και είχαν χτυπήσει τα θεμέλια του παρακείμενου κτιρίου. Θα αναζητήσουν βίντεο, από τα κινητά των συλληφθέντων, και άλλα ιδιωτικά.

Όπως τόνισε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο MEGA η πολυκατοικία έπεσε μπροστά στα μάτια του σαν «χάρτινος πύργος», με τον ίδιο να παραμένει σοκαρισμένος.

«Έπινα τον καφέ μου στο μπαλκόνι με κάτι φίλους, και βλέπουμε να πέφτει η πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος. Πριν πέσει η πολυκατοικία, κάποιο φορτηγό μεγάλο έφερε χώματα και τα έριξε στο οικόπεδο. Ήταν ήδη σκαμμένο το οικόπεδο εδώ και δυο μήνες, και ήρθε το φορτηγό, έφερε τα χώματα. Και αμέσως ήρθε η πρέσα μαζί με την μπετονιέρα και ρίχνανε μπετό. Και την ώρα που ρίχνανε το μπετό, κατευθείαν κατέρρευσε η πολυκατοικία. Σαν χάρτινος πύργος. Ευθεία προς τα κάτω» ανέφερε.

«Είναι σε κατάσταση σοκ, από τύχη ζει. Από τύχη, δηλαδή ήταν να μη φύγει απ’ το σπίτι. Και είχε μείνει μόνο το σκυλάκι στο σπίτι. Έμενε στο υπερυψωμένο ισόγειο η αδελφή μου» είπε ο αδερφός μιας γυναίκας που μένει στην πολυκατοικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ είχα δει τις εργασίες πριν ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Η προηγούμενη πολυκατοικία ήταν οικογενειακή και έχει πολύ καιρό που έχει κατεδαφιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά εγώ τοπογράφος είμαι, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

Όταν είχα πάει την τελευταία φορά, δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος. Ήταν στο φυσικό έδαφος ας πούμε, όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες που πατάνε. Δεν αντιμετώπιζα κανένα πρόβλημα. Άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταόροφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει. Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη και δεν ξέρω πραγματικά και τι έχει συμβεί. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους ανθρώπους που μένανε στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη, που ξαφνικά βρεθήκανε χωρίς σπίτια. Λυπάμαι πολύ και για τους ανθρώπους που δουλεύανε, τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες, γιατί ξέρω ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούσανε για το καλύτερο και θεωρώ ότι κάτι συνέβη που δεν το είχανε, δεν το περίμεναν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ τυπικοί από όσο τους γνωρίζω, όσο διάστημα είχα τύχει να συνεργαστώ μαζί τους, και είμαι σοκαρισμένη» τόνισε στην εκπομπή Live News του MEGA η τοπογράφος του υπό ανέγερση κτιρίου δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρρευσε.