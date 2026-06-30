Μαρίνα Σπανού: «Έχασα τη νεανικότητά μου γιατί αναγκάστηκα να πάρω κάποιες ευθύνες – Αυτό με ζόρισε»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Μαρίνα Σπανού, καλεσμένη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο «Anestea The Podcast».

Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην πορεία της στο τραγούδι, τη διαχείριση της ξαφνικής αναγνωρισιμότητας, την ιδιαίτερη σχέση με τους γονείς της, καθώς και τη στάση που κρατά απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το βάρος της επιτυχίας και η εξέλιξη από τον δρόμο στη σκηνή

Η νεαρή καλλιτέχνιδα περιέγραψε τα συναισθήματα που της προκάλεσε η γρήγορη αποδοχή από το κοινό, παραδεχόμενη ότι η μετάβαση αυτή είχε τις δικές της προκλήσεις.

«Η στιγμή της επιτυχίας είναι μία πολύ έντονη στιγμή. Από τη μία αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη που ο κόσμος ταυτίζεται με τη μουσική σου, από την άλλη όμως δημιουργεί και άγχος για το πώς μπορώ να συνεχίσω, το επόμενο βήμα», είπε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.

Και συμπλήρωσε: «Στην αρχή δεν καταλάβαινα την επιτυχία. Ήταν μια ζάλη. Μου πήρε λίγο καιρό να καταλάβω ότι όλος αυτός ο κόσμος με αγαπάει και με ακούει».

Αναφερόμενη στην καλλιτεχνική της ωρίμανση και την αλλαγή των συνθηκών στις εμφανίσεις της, η ίδια ξεκαθάρισε πως η εξέλιξη είναι αναπόφευκτη.

«Ήξερα ότι όταν θα ανέβω για πρώτη φορά στη σκηνή με φώτα και χορευτές, αυτό θα ξένιζε τον κόσμο. Πάλι όμως είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι θα τα καταφέρω.

Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο. Όταν θα φτάσω 45 χρονών, θα έχω άλλες ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από που ξεκίνησα».

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Η ενήλικη παιδική ηλικία και οι διαφωνίες με τους γονείς της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ανέφερε για το οικογενειακό της περιβάλλον και τους γονείς της, Χρήστο Σπανό και Μελίνα Παιονίδου. Όπως εξήγησε, η ανατροφή της τη βοήθησε να ωριμάσει γρήγορα, αν και αυτό είχε κάποιο κόστος στην κοινωνική της ζωή:

«Το δέσιμο ανάμεσα σε εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, ήταν αυτό που με μεγάλωσε λίγο πιο γρήγορα. Αυτό είχε ένα θετικό στη δουλειά μου γιατί ήξερα τι θέλω. Οι γονείς μου με μεγάλωσαν ως ισότιμη με αυτούς.

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Το πρωί είχα μια παιδική ζωή, στο σχολείο με τους συμμαθητές μου αλλά το απόγευμα είχα μια ενήλικη ζωή, παρακολουθούσα πρόβες και άλλα τέτοια. Με ζόρισε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να είμαι στην ηλικιακή ομάδα που ήθελα να ανήκω. Ήμουν πολύ μεγάλη για τους μικρούς και μικρή για τους μεγάλους.

Ένιωσα ότι έχασα λίγο την νεανικότητα μου επειδή αναγκάστηκα να πάρω κάποιες ευθύνες. Στο σπίτι μεγάλωσα με πάρα πολλά μπράβο υπήρχε ανοιχτότητα».

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Η ίδια δεν έκρυψε ότι υπήρξαν και στιγμές έντασης, ειδικά στο ξεκίνημά της. «Κατά καιρούς με τους γονείς μου είχαμε πάρα πολλές διαφωνίες. Ακόμα και όταν ξεκίνησα, την πρώτη μέρα που βγήκα μόνη μου στον δρόμο, στο σπίτι έγινε πανικός.

Ήμουν μόνο 17 ετών αλλά του έπεισα και στο τέλος με στήριξαν», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο η Μαρίνα Σπανού.

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Η άμυνα απέναντι στην τοξικότητα του διαδικτύου

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον ψηφιακό κόσμο και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει την ψυχική της υγεία από την υπερέκθεση.

«Διαχειρίζομαι την τοξικότητα των social media με αποχή. Στο Tik Tok ρουφάμε μεγάλο αρνητισμό και πολύ μεγάλη ευτυχία και εθιζόμαστε σε αυτή την εναλλαγή. Δεν έχουμε φτιαχτεί για όλη αυτή την ένταση.

Εγώ κάνω τη δουλειά μου και μετά κλείνω τις ειδοποιήσεις μου. Δεν θα κάτσω να δω σχόλια, μόνο αυτά που είναι μπροστά στα μάτια μου».