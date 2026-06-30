Νίκη Κάρτσωνα: “Λύγισε” για τον θάνατο της μητέρας της – “Κάθε μέρα κλαίω και κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη”

Η Νίκη Κάρτσωνα παραχώρησε μία αποκαλυπτική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή “Happy Day”. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιθυμία της να μετακομίσει μόνιμα με τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, ενώ παράλληλα «λύγισε» μιλώντας για την μητέρα της η οποία έφυγε από την ζωή λίγους μήνες πριν.

“Είναι δύσκολο να ανοίξω συζήτηση για τη μαμά μου γιατί είναι τεράστια απώλεια να χάνεις τη μαμά σου. Μια τόσο καλή μαμά… Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω και ξέρω ότι καμία μαμά δε θέλει τα παιδιά της να κλαίνε. Κάθε μέρα στενοχωριέμαι, κάθε μέρα κλαίω, κάθε βράδυ της λέω: “σ’ αγαπώ, συγγνώμη που έκλαψα και σήμερα. Μας λείπει πάρα πολύ. Κι ας ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, κι ας ήθελε να φύγει, έφυγε σε μια στιγμή που ήθελε η ίδια να φύγει γιατί είχε κουραστεί. Είναι τεράστια απώλεια. Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η αγκαλιά, το χαμόγελό της και το ότι τρώγαμε μαζί τις Παρασκευές. Δε θα ξαναπείς τι λέξη μαμά, ξέρεις τι είναι αυτό; Μπαίνουν στο μαγαζί μαμάδες με τις κόρες τους και… Τρομερό”, ανέφερε αρχικά η Νίκη Κάρτσωνα.

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Για τον σύζυγό της και πρώην μπασκετμπολίστα, Νίκο Χατζή, η Νίκη Κάρτσωνα είπε: “Εννοείται πως και ο Νίκος θέλει να επιστρέψουμε στην Καλαμάτα και το περιμένει πώς και πώς. Είναι η στιγμή να βάλουμε την απόλαυση στη ζωή μας. Είναι έξυπνος άντρας, μου κάνει τα χατίρια. Περνάω πολύ ωραία με τον Νίκο, έχουμε χιούμορ στη σχέση μας, είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ο Νίκος είναι αυτό που θα ήθελα να είμαι, χωρίς να έχω κάνει όλα αυτά που έχω κάνει, και πάλι δεν τον φτάνω. Είμαστε μαζί από το 1995. Όταν σταμάτησε το μπάσκετ, δεν τον άφησα να κάτσει λεπτό. Του είπα ότι τον ξεχνάει τον καναπέ, θα βρει μια δουλειά, όποια δουλειά είναι αυτή”.

Ενώ κλείνοντας αναφερόμενη στον γιο της, ο οποίος είναι η μεγάλη της αδυναμία, η Νίκη Κάρτσωνα είπε: “Ο Φίλιππος ασχολείται με το μπάσκετ, θέλει πολύ να το ακολουθήσει. Είναι ένα δώρο για μένα, το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε ο Θεός για να καταλάβω πόσο με αγαπάει. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, είναι αυτός που με έκανε να θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος”.