Αιγιαλεία: Άρπαξε κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ από 72χρονη προσποιούμενος τον λογιστή

Θύμα απάτης έπεσε μια 72χρονη γυναίκα σε χωριό της Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει σε σακούλα και να βγάλει έξω κοσμήματα και άλλα τιμαλφή που είχε στην κατοχή της συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ, κατά δήλωση της.

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Ο δράστης φέρεται να της είπε ότι τα αντικείμενα θα καταγράφονταν, με την 72χρονη να αντιλαμβάνεται στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.