DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Γιάννης Στάνκογλου σε φωτογραφία από τα νιάτα του

Η σπάνια εικόνα που μοιράστηκε ο ηθοποιός με τους διαδικτυακούς του φίλους

Αγνώριστος ο Γιάννης Στάνκογλου σε φωτογραφία από τα νιάτα του
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Μια σπάνια φωτογραφία από το παρελθόν και τα νεανικά του χρόνια μοιράστηκε ο Γιάννης Στάνκογλου με τους διαδικτυακούς του φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιάννης Στάνκογλου ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία εικονίζεται σε νεαρή ηλικία να κρατάει ένα τσιγάρο και ένα μπουκάλι ουίσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο ηθοποιός είχε μακριά μαλλιά, ενώ φορούσε τζιν και ένα T-shirt.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε «παρελθόν» και πρόσθεσε τα hashtags «νεότητα» και «αναμνήσεις».

Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού:

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θεατή και του πέταξε λουλούδια στο κεφάλι – “Εσένα σ’ αρέσει αυτό;” (βίντεο)
LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θεατή και του πέταξε λουλούδια στο κεφάλι – “Εσένα σ’ αρέσει αυτό;” (βίντεο)

Ακόμα ένα “θερμό” επεισόδιο με θεατή είχε η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία αντέδρασε έντονα όταν της πέταξαν δίσκους με λουλούδια στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Σε αντίθεση με το περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2025, όταν είχε βρίσει τον θαμώνα που της πέταξε λουλούδια, αυτή τη φορά η τραγουδίστρια απάντησε με διαφορετικό τρόπο: του τα επέστρεψε […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ