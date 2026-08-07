Αγνώριστος ο Γιάννης Στάνκογλου σε φωτογραφία από τα νιάτα του

Μια σπάνια φωτογραφία από το παρελθόν και τα νεανικά του χρόνια μοιράστηκε ο Γιάννης Στάνκογλου με τους διαδικτυακούς του φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιάννης Στάνκογλου ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία εικονίζεται σε νεαρή ηλικία να κρατάει ένα τσιγάρο και ένα μπουκάλι ουίσκι.

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Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο ηθοποιός είχε μακριά μαλλιά, ενώ φορούσε τζιν και ένα T-shirt.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε «παρελθόν» και πρόσθεσε τα hashtags «νεότητα» και «αναμνήσεις».

Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού: