Αγνώριστος ο Γιάννης Στάνκογλου σε φωτογραφία από τα νιάτα του
Η σπάνια εικόνα που μοιράστηκε ο ηθοποιός με τους διαδικτυακούς του φίλους
Μια σπάνια φωτογραφία από το παρελθόν και τα νεανικά του χρόνια μοιράστηκε ο Γιάννης Στάνκογλου με τους διαδικτυακούς του φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Γιάννης Στάνκογλου ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία εικονίζεται σε νεαρή ηλικία να κρατάει ένα τσιγάρο και ένα μπουκάλι ουίσκι.
Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο ηθοποιός είχε μακριά μαλλιά, ενώ φορούσε τζιν και ένα T-shirt.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε «παρελθόν» και πρόσθεσε τα hashtags «νεότητα» και «αναμνήσεις».
Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού:
πηγή στην Google
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