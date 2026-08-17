Ελένη Ράντου: Φωτογραφίζεται με μπικίνι στις διακοπές της στη Λευκάδα

Η Ελένη Ράντου φέτος για τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε την Λευκάδα, κάνοντας μία “ανάπαυλα” από τις καθημερινές υποχρεώσεις της. Η αγαπημένη ηθοποιός απολαμβάνει όμορφες ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από την Αθήνα και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, κοινοποίησε μία φωτογραφία της με καλοκαιρινό ανέμελο look.

Στην λεζάντα της φωτογραφία της η Ελένη Ράντου έγραψε: “Λευκάδα πανέμορφη!!! Δεν είσαι νησί. Είσαι θεραπεία!!! Χρόνια μας πολλλλλαααα! Χρόνια σας πολλλλα!”.

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Η Ελένη Ράντου τον Μάιο του 2025 παραχώρησε μία αποκαλυπτική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή “Τετ α Τετ”. Μεταξύ άλλων μίλησε για τα 32 χρόνια κοινής πορείας με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, μη διστάζοντας να αναφέρει ότι ο γάμος τους έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν.

“Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πουν το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου παίζοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα βάρος, πάντα. Και οικονομικό και ψυχικό. Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο. Έχουμε περάσει τρεις κρίσεις. Παλιά μας χώριζαν κάθε τρεις μήνες. Με τα χρόνια, νομίζω έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο“, ανέφερε η Ελένη Ράντου.